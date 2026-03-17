Ropné firmy varují Trumpa. Energetická krize se může ještě prohloubit

Šéfové velkých ropných korporací varovali administrativu amerického prezidenta Trumpa, že energetická krize vyvolaná konfliktem s Íránem se může ještě prohloubit. Hlavním problémem je blokáda strategického Hormuzského průlivu, kudy za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
ilustrační snímek

Spolupracovníci amerického prezidenta Donalda Trumpa se na konci minulého týdne setkali s šéfy největších amerických ropných společností. Na jednání v Bílém domě dorazili zástupci firem Exxon Mobil, Chevron a ConocoPhillips. Podle nich hrozí, že nestabilita na globálních energetických trzích se může v nejbližší době ještě zhoršovat, uvedl deník The Wall Street Journal.

„Ropa může dál zdražovat. Záležet bude i na tom, jestli spekulanti budou cenu dál přifukovat,“ měl na jednání s americkým ministrem pro energetiku Chrisem Wrightem a ministrem vnitra Doughem Burgumem prohlásit generální ředitel Exxon Mobil Darren Woods.

Ropa z nouzových rezerv se v Evropě dostane na trh koncem března

Cena severomořské ropy Brent se momentálně pohybuje okolo hranice 100 amerických dolarů za barel. Ve srovnání se situací před vypuknutím války na Blízkém východě je o několik desítek procent vyšší a zatím se příliš nezdá, že by alespoň v blízké době výrazněji klesnout k původním hodnotám.

Světu může chybět benzin i nafta, zní z firem

Darren Woods z Exxon Mobil během jednání s americkými politiky vyjádřil také obavu, že na globálním trhu by v dalších týdnech a měsících mohly chybět dodávky rafinovaných produktů, a tedy i nafty a benzinu, píše The Wall Street Journal. Podobný názor měli představit také šéfové Chevronu Mike Wirth a ConocoPhillips Ryan Lance.

Obavy o dodávky ropy přetrvávají, trhy vyhlížejí uvolnění nouzových rezerv

Přímo Spojených států by se však nedostatek ropy, nafty nebo benzinu dotknout neměl. Právě USA jsou totiž nejvýraznějším těžařem ropy na světě, vyplývá z aktuálních dat. Jinak jsou na tom země v Asii, a to hlavně Čína, která je naopak jedním z největším světových dovozců ropy.

Čína se mimo jiné dlouhé ropy spoléhala i na dovoz íránské ropy, o kterou nyní přišla. Byla závislá ale i na dodávkách z dalších zemí Perského zálivu. Nyní musí hledat ropu jinde, a to mimo jiné i v Rusku.

Trumpa trápí hlavně drahé pohonné hmoty v USA

Růst cen ropy ale poznamenal i Spojené státy, což prezidentovi Trumpovi před podzimními volbami do Kongresu nehraje do karet. I proto jeho administrativa zvažuje opatření, které by růst cen pohonných hmot alespoň částečně zbrzdily. Mezi ně patří mimo jiné uvolnění amerických rezervních zásob na trhu nebo další zmírnění sankcí vůči Rusku.

Příliš možností, jak americká vláda ale cenu pohonných hmot může ovlivnit, však nemá. I proto administrativa řeší hlavně uvolnění Hormuzského průlivu. Pokud by se to povedlo, tankery by mohly proudit do světa a cena ropy by díky tomu velice pravděpodobně výrazně klesla. Írán ale ve stejné chvíli zintenzivňuje útoky na tankery, které ropu Hormuzským průlivem chtějí převážet.

Jak válečné konflikty ovlivňují ropné trasy do Evropy. Žádná cesta není bez rizika

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že petrochemickým společnostem vysoké ceny ropy vyhovují, neplatí to dlouhodobě. Zkušenosti z minulých krizí ukázaly, že příliš vysoké ceny vedou k poklesu spotřeby. To následně vede i k tomu, že pozdější prudký propad cen ropy nutí firmy k omezení produkce, propouštění zaměstnanců a dalšímu snižování nákladů, uzavírá The Wall Street Journal.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Razantní zdražení i škrtání spojů. Kraj varuje před důsledky novely o DPH

Ilustrační snímek

Novela zákona o DPH ohrožuje podle krajů financování veřejné dopravy. Pokud totiž od roku 2028 budou muset kraje z plateb dopravcům platit ještě DPH, vzrostou jim náklady o desítky miliard, uvedl...

17. března 2026  10:40

Fixovat, či nefixovat? Odborníci radí, jak ochránit rodinný rozpočet před výkyvy

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma Energetika jsou z leva předseda...

Geopolitické napětí, nervózní trhy, fixace cen i nové chytré tarify připomínající „Spotify pro energetiku“. V iDNES Lounge o budoucnosti účtů za energie debatovali Radek Fišer (E.ON), Petr Kusý...

17. března 2026

Cena pistácií se letos měla ustálit. Místo toho ještě o třetinu vyskočila

Pistácie v pražském Albertu - vyloupané v přepočtu za 932 korun za kilogram. Te...

Obliba dubajské čokolády loni pomohla vyhnat ceny pistácií téměř na dvojnásobek. Zlevnění sice nečekaly ani nejoptimističtější predikce, ale obchodníci vyhlíželi alespoň cenovou stabilizaci. Marně.

17. března 2026

Válka mění turistům plány. Šest z deseti Čechů zůstane v létě doma, ukázal průzkum

Kemp Velehrad ve Zlínském kraji

Ostřelování nejznámějšího dubajského hotelu, nejistota ohledně repatriačních letů nebo turisté uvázlí řadu dní v cizině. Probíhající konflikt na Blízkém východě ovlivní výběr letní dovolené...

17. března 2026

Země Perského zálivu sčítají škody. Ekonomiky mohou klesnout víc než za pandemie

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Důsledky americko-izraelského konfliktu s Íránem mohou tvrdě zasáhnout státy Perského zálivu. Ekonomiky Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru nebo Spojených arabských emirátů by mohly zažít největší propad...

16. března 2026

Důsledky války již pocítil celý svět. V Asii chybí plyn, zdražují plasty i letenky

Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Válka v Perském zálivu během několika týdnů proměnila energetické trhy po celém světě a důsledky konfliktu jsou už patrné v každodenním životě po celém světě. Řeší je stejně majitelé restaurací v...

16. března 2026

Česko přesvědčuje další státy o nutnosti změny povolenek. Máme šanci, říká Havlíček

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) na konferenci RISE v texaském Austinu...

Česká republika se snaží ohledně změny systému emisních povolenek propojit s vlivnými členskými zeměmi, jako je Německo a Itálie, podle ministra průmyslu Karla Havlíčka se to daří. Ministr v pondělí...

16. března 2026

V Brně otevřel nový hotel, nabídne kongresovou kapacitu pro 1 300 hostů

Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)

Na místě někdejšího brněnského hotelu Metropol v ulici Dornych se nově otevřel hotel Clarion. Čtyřhvězdičkové ubytovací zařízení má přes 200 pokojů, jeho provozovatelem je společnost CPI Hotels. Nový...

16. března 2026  15:21

Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie...

Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém...

16. března 2026  14:14

Transparentní mzdy i smlouvy pro platformy. Juchelka chystá dvě klíčové novely

Tisková konference ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) k...

Letošní připravované novely zákoníku práce přinesou větší přehlednost v odměňování a přesně definují co je to závislá práce. Před podpisem smlouvy musí být jasno, kolik minimálně pracovník dostane...

16. března 2026  14:09

Švýcaři podporují zavedení nové daně pro nejbohatší, zjistil průzkum

Volební plakát s nápisem „Tvůj hlas, tvoje volba“, Žádná jiná země na světě...

Švýcarští voliči jsou pro to, aby bohatší obyvatelé platili vyšší daně na financování armády a důchodů. Více než dvě třetiny obyvatel podporují návrh na zavedení federální daně ve výši 0,33 procenta...

16. března 2026  13:18

Průmyslovou připravenost nelze vytvořit přes noc, varuje šéf zbrojovky

Šéf společnosti Colt Canada Sean Congdon (11. března 2026)

Okamžité vyzbrojení a dovybavení armády a bezpečnostních složek se v současném nestabilním světě jeví bez vlastního silného obranného průmyslu takřka jako nemožné. Chybějí výrobní kapacity a extrémní...

16. března 2026  11:30

