Spolupracovníci amerického prezidenta Donalda Trumpa se na konci minulého týdne setkali s šéfy největších amerických ropných společností. Na jednání v Bílém domě dorazili zástupci firem Exxon Mobil, Chevron a ConocoPhillips. Podle nich hrozí, že nestabilita na globálních energetických trzích se může v nejbližší době ještě zhoršovat, uvedl deník The Wall Street Journal.
„Ropa může dál zdražovat. Záležet bude i na tom, jestli spekulanti budou cenu dál přifukovat,“ měl na jednání s americkým ministrem pro energetiku Chrisem Wrightem a ministrem vnitra Doughem Burgumem prohlásit generální ředitel Exxon Mobil Darren Woods.
Cena severomořské ropy Brent se momentálně pohybuje okolo hranice 100 amerických dolarů za barel. Ve srovnání se situací před vypuknutím války na Blízkém východě je o několik desítek procent vyšší a zatím se příliš nezdá, že by alespoň v blízké době výrazněji klesnout k původním hodnotám.
Světu může chybět benzin i nafta, zní z firem
Darren Woods z Exxon Mobil během jednání s americkými politiky vyjádřil také obavu, že na globálním trhu by v dalších týdnech a měsících mohly chybět dodávky rafinovaných produktů, a tedy i nafty a benzinu, píše The Wall Street Journal. Podobný názor měli představit také šéfové Chevronu Mike Wirth a ConocoPhillips Ryan Lance.
Přímo Spojených států by se však nedostatek ropy, nafty nebo benzinu dotknout neměl. Právě USA jsou totiž nejvýraznějším těžařem ropy na světě, vyplývá z aktuálních dat. Jinak jsou na tom země v Asii, a to hlavně Čína, která je naopak jedním z největším světových dovozců ropy.
Čína se mimo jiné dlouhé ropy spoléhala i na dovoz íránské ropy, o kterou nyní přišla. Byla závislá ale i na dodávkách z dalších zemí Perského zálivu. Nyní musí hledat ropu jinde, a to mimo jiné i v Rusku.
Trumpa trápí hlavně drahé pohonné hmoty v USA
Růst cen ropy ale poznamenal i Spojené státy, což prezidentovi Trumpovi před podzimními volbami do Kongresu nehraje do karet. I proto jeho administrativa zvažuje opatření, které by růst cen pohonných hmot alespoň částečně zbrzdily. Mezi ně patří mimo jiné uvolnění amerických rezervních zásob na trhu nebo další zmírnění sankcí vůči Rusku.
Příliš možností, jak americká vláda ale cenu pohonných hmot může ovlivnit, však nemá. I proto administrativa řeší hlavně uvolnění Hormuzského průlivu. Pokud by se to povedlo, tankery by mohly proudit do světa a cena ropy by díky tomu velice pravděpodobně výrazně klesla. Írán ale ve stejné chvíli zintenzivňuje útoky na tankery, které ropu Hormuzským průlivem chtějí převážet.
Ačkoliv se může na první pohled zdát, že petrochemickým společnostem vysoké ceny ropy vyhovují, neplatí to dlouhodobě. Zkušenosti z minulých krizí ukázaly, že příliš vysoké ceny vedou k poklesu spotřeby. To následně vede i k tomu, že pozdější prudký propad cen ropy nutí firmy k omezení produkce, propouštění zaměstnanců a dalšímu snižování nákladů, uzavírá The Wall Street Journal.