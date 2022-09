Evropa vyhlíží dodávky plynu z Ruska. Německu hrozí velké hospodářské potíže

Mezi odborníky v posledních dnech roste obava, že Rusko své toky plynu do Evropy během podzimu ještě víc omezí. Ve středu začala další třídenní odstávka plynovodu Nord Stream 1, který je klíčovou přepravní tepnou plynu do Evropy. Podle expertů může Moskva v dalších týdnech hledat další záminky, které k omezení dodávek povedou. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Jak jsme už dříve očekávali, tak Rusko využívá svůj plyn jako válečnou zbraň,“ uvedla ve středu francouzská ministryně energetiky Agnes Pannier-Runacherová a dodala, že země má dost prostředků, aby se s touto situací vypořádala a zimu úspěšně přečkala.

V případě nejhoršího scénáře by mohlo dojít k úplnému zastavení toku plynu do regionu. Alternativních dodávek k ruskému plynu ale stále Evropa příliš nemá. Naráží hlavně na problémy s přepravou.

Hrozí sociální nepokoje?

Problémem je, že během dalších měsíců se dá čekat prudký nárůst poptávky po této komoditě a ta by mohla ceny plynu vyhnat až do astronomických výšin. Experti však varují, že to mimo jiné může podnítit sociální nepokoje v Evropě.

Dodávky plynovodem Nord Stream 1 se zastavily ve středu. Ruská plynárenská společnost Gazprom zhruba před dvěma týdny uvedla, že jediná zbývající kompresorová stanice potřebuje údržbu. Po dokončení prací, pokud nenastanou žádné technické problémy, bude přeprava obnovena na současnou sníženou úroveň 33 milionů metrů krychlových denně, dodala společnost Gazprom, nad kterou má kontrolu Kreml.

Ruský podnik sdělil, že s ním na údržbě kompresorové stanice Portovaja, která je součástí plynovodu Nord Stream 1 a nachází se poblíž finských hranic, bude spolupracovat německá firma Siemens Energy.

Problémy může mít hlavně Německo

V epicentru problémů ale může být v blízké době Německo. Právě tam se totiž plynovod Nord Stream napojuje na evropskou plynovou síť a tamní domácnosti a továrny jsou na tomto palivu silně závislé. Důvodem je mimo jiné několikaleté budování vysoké závislosti na ruských energiích. Podle prezidenta Spolkové agentury pro oblast sítí Klause Müllera je však země nyní lépe připravena čelit případným novým omezením ze strany Ruska.

„Zásobníky plynu jsou téměř z 85 procent plné,“ uvedl Müller. Zásoby plynu v Německu se rychle plní, ale i při dosažení cíle 95 % by země podle ně pokryla poptávku po vytápění, průmyslu a elektřině jen na méně než tři měsíce. Jeho společnost, energetický regulátor země BNetzA, by v případě vyhlášení stavu nouze řídila distribuci plynu po celém Německu.

Müller ale zároveň dodal, že největší evropská ekonomika musí snížit spotřebu plynu nejméně o 20 % a zajistit si další dodávky, aby nadcházející topnou sezonu úspěšně zvládla. Jinak to podle něj bude těžké.

Německo před vážnou hospodářskou recesí varovala bankovní společnost Commerzbank. Ta by mohla přijít v situaci, pokud by Rusko zcela zastavilo své dodávky plynu do Evropy. Velká rizika se však mají vztahovat i na Rakousko a Itálii, uvedla ve své zprávě agentura Fitch Ratings.

Prognózu potvrzuje fakt, že velká průmyslová odvětví už v Německu omezují výrobu. Důvodem jsou nynější vysoké ceny energie. Pokud by takových firem bylo víc, hrozí německé ekonomice dlouhodobější hospodářské problémy.

Hrozí destrukce poptávky

„Pokud ceny zůstanou na těchto úrovních, budeme svědky velké destrukce poptávky,“ řekl Bloombergu James Huckstepp, který je vedoucím analytického oddělení ve společnosti S&P Global Commodity Insights.

Někteří analytici ale očekávají, že Rusko zachová nějaký tok plynu do Evropy. Jde totiž o jeden z jeho hlavních zdrojů příjmů do státní kasy.

Analytici Goldman Sachs Group minulý týden například uvedli, že trvalé zastavení Nord Streamu není jejich primárním scénářem a očekávají obnovení toků ve výši 20 procent maximální možné kapacity, a to by podle některých expertů mohlo stačit k úspěšné záchraně evropské zimy.