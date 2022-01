Emirates znovu na nejvyšší budově světa. Tentokrát lákají na Expo 2020

Dubajské aerolinky opět vsadily na reklamu z prostředí nejvyšší budovy světa. Ve svém nejnovějším videu tentokrát připomínají, že v Dubaji se od počátku loňského října do konce března roku 2022 koná světová výstava Expo 2020. Vstupenku na tuto akci nyní obdrží zákazníci Emirates Airlines ke každé zakoupené letence zdarma.

Stejně jako v létě loňského roku je toto propagační video opět velmi úspěšné. Jen čtyři hodiny poté, co se video dostalo na internet, ho zhlédlo více než sto tisíc lidí.

Výzvu dubajské letecké společnosti opět přijala parašutistka a kaskadérka Nicole Smith-Ludviková. Na věž mrakodrapu Burdž Chalífa tak musela vystoupat již podruhé. „Udělali jsme to znovu, ale větší. Podívejte se na to. Jsem zpět a tentokrát mám za sebou i Airbus A380,“ uvedla kaskadérka na svých sociálních sítích.

Smith-Ludviková se řadí jen mezi malou hrstku lidí, kteří měli tu možnost se postavit na vrchol nejvyšší budovy světa. Patří tak třeba po bok šejka Hamdana bin Mohammeda, který je korunním princem z Dubaje, Toma Cruise nebo Willa Smithe.

„V Emirates se snažíme hranice neustále posouvat. Jsme hrdí, že patříme mezi několik málo vyvolených, kterým bylo umožněno na vrcholu Burdž Chalífa natáčet. Naše pýcha je o to větší, že můžeme předvést i naše krásné hlavní město, Dubaj řekl prezident aerolinek Emirates Sir Tim Clark po zveřejnění prvního propagačního videa.

První video z letošního léta natočily dubajské aerolinky pro podporu častějšího cestování do Dubaje. Tehdy Velká Británie přeřadila Spojené arabské emiráty mezi země, kde riziko nákazy onemocněním covid-19 bylo nízké. Díky tomu mohli Britové v té době do Dubaje přicestovat snadněji bez povinné karantény po návratu zpět do vlasti.