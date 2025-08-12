Musk hrozí firmě Apple žalobou. Znevýhodňuje AI společnosti, zlobí se

Informují o tom list Finacial Times a agentura Reuters.
Musk tvrdí, že Apple ve svém obchodě App Store neumožňuje získat nejvyšší pozici žádné společnosti působící v oblasti AI s výjimkou firmy OpenAI, která je tvůrcem populárního chatovacího systém ChatGPT. Apple vytvořil s firmou OpenAI partnerství, v rámci kterého integruje systém ChatGPT do svých chytrých telefonů iPhone, počítačových tabletů iPad a počítačů Mac, upozorňuje Reuters.
„Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel,“ uvedl Musk. Dodal, že jeho firma působící v oblasti umělé inteligence xAI v této souvislosti podnikne právní kroky.
„Je to pozoruhodné tvrzení, když vezmu v potaz, co jsem slyšel vyprávět o tom, jak Elon manipuluje se sítí X, aby zvýhodnil sebe a své společnosti a poškodil konkurenty a lidi, které nemá rád,“ reagoval na Muskovo obvinění šéf společnosti OpenAI Sam Altman.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
4. června 2025