Musk hrozí firmě Apple žalobou. Znevýhodňuje AI společnosti, zlobí se

Autor: ,
  17:21
Americký miliardář Elon Musk obvinil americkou technologickou společnost Apple z porušování antimonopolních pravidel. Pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým ve svém obchodu s aplikacemi App Store umisťuje jeho sociální síť X a chatovací systém Grok založený na umělé inteligenci (AI).
Miliardář Elon Musk (13. listopadu 2024)

Miliardář Elon Musk (13. listopadu 2024) | foto: Reuters

Ilustrační snímek služby Apple pay
Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)
iPhony Apple (ilustrační snímek).
Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)
17 fotografií

Informují o tom list Finacial Times a agentura Reuters.

Musk tvrdí, že Apple ve svém obchodě App Store neumožňuje získat nejvyšší pozici žádné společnosti působící v oblasti AI s výjimkou firmy OpenAI, která je tvůrcem populárního chatovacího systém ChatGPT. Apple vytvořil s firmou OpenAI partnerství, v rámci kterého integruje systém ChatGPT do svých chytrých telefonů iPhone, počítačových tabletů iPad a počítačů Mac, upozorňuje Reuters.

Seberu vám iPhony a zavřu je do klece. Elon Musk se opřel do Applu

„Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel,“ uvedl Musk. Dodal, že jeho firma působící v oblasti umělé inteligence xAI v této souvislosti podnikne právní kroky.

„Je to pozoruhodné tvrzení, když vezmu v potaz, co jsem slyšel vyprávět o tom, jak Elon manipuluje se sítí X, aby zvýhodnil sebe a své společnosti a poškodil konkurenty a lidi, které nemá rád,“ reagoval na Muskovo obvinění šéf společnosti OpenAI Sam Altman.

Miliardář Elon Musk (13. listopadu 2024)
Ilustrační snímek služby Apple pay
Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)
iPhony Apple (ilustrační snímek).
17 fotografií

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

4. června 2025
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Americké restaurace balancují nad propastí. Drtí je růst nákladů

Americké restaurace řeší dosud nevídané existenční problémy. Náklady na suroviny neustále rostou, zaměstnanců je nedostatek a aby toho nebylo málo, zákazníci začali více šetřit.

12. srpna 2025  18:01

Musk hrozí firmě Apple žalobou. Znevýhodňuje AI společnosti, zlobí se

Americký miliardář Elon Musk obvinil americkou technologickou společnost Apple z porušování antimonopolních pravidel. Pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým ve svém obchodu s...

12. srpna 2025  17:21

Fandové vykoupili McDonald´s kvůli kartám Pokémonů, jídlo vyhodili. Rvačky rovnala policie

Spolupráce mezi řetězcem s rychlým občerstvením McDonald’s a značkou sběratelských karet Pokémon skončila v Japonsku fiaskem. Fanoušci Pokémonů zaplavili restaurace, někteří hned po nákupu vyhodili...

12. srpna 2025  17:02

Trump likviduje původní americký kapitalismus. Jeho model se podobá čínskému

Když před několika desítkami let započala liberalizace čínská ekonomiky, mnozí se domnívali, že postupem času se bude čím dál více podobat té americké. S opětovným příchodem Donalda Trumpa do Bílého...

12. srpna 2025  16:03

Chmelaři jsou v napětí kvůli počasí. Ohlášené tropy rostlinám neprospějí

Pěstitelé chmele letos očekávají průměrnou sklizeň. Chmel, který nyní dozrává na 4 815 hektarech chmelnic, se začne sklízet o nadcházejícím víkendu. V posledních dnech jsou ale chmelaři v napětí a se...

12. srpna 2025  15:34

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...

12. srpna 2025  13:07

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

12. srpna 2025  12:15

Devět z deseti vlaků ČD jelo včas. Nejvíc zpoždění způsobí křižování a čekání

Dochvilnost vlaků Českých drah dosáhla v první polovině letošního roku 89 procent. Nejčastěji za zpoždění může křižování vlaků na jednokolejných tratích, čekání na přípoj, nebo mimořádnosti na trase....

12. srpna 2025  11:31

Češi nechtějí za přechod k šetrnější energetice připlácet, ukázal průzkum E.ON

Dopady klimatické změny vnímá až 65 procent Čechů, třetina z nich očekává v příští dekádě dokonce značné zhoršení. Výrazně také podporují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy vodních,...

12. srpna 2025  11:24

Slovákům se v červnu zvýšily mzdy téměř ve všech odvětvích. I po započtení inflace

Na Slovensku v červnu téměř ve všech z deseti sledovaných odvětví ekonomiky stouply po zohlednění inflace mzdy zaměstnanců, v polovině sektorů meziročně také přibylo pracovníků. O výsledcích...

12. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, napsal v pondělí na sociální síť Truth Social americký prezident Donald Trump bez dalších podrobností. Cena zlata se v pátek vyšplhala na maximum,...

11. srpna 2025  20:56,  aktualizováno  12.8 6:13

Masáže přímo v kanceláři? Chytré firmy vědí, že to dává smysl

Advertorial

Masáže v kanceláři už dávno nejsou sci-fi. Firmy pochopily, že pohoda zaměstnanců je klíčem k produktivitě i loajalitě. Proč se jim investice do zdraví lidí vyplácí? A proč se masér stává stejně...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.