jla Jiří Lacina Autor:

16:00

Je to jen pár dnů, co miliardář Elon Musk ohlásil odchod ze světa americké politiky a oznámil investorům i akcionářům, že se opět naplno chce věnovat svému byznysu. Návrat do reality ale pro něj nebude jednoduchý. Jeho firmám se totiž příliš nedaří. Největší problémy hlásí automobilka Tesla, která přišla o zákazníky.