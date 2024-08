Soud nařídil Muskovi odhalit investory. Stopy vedou i k Putinovým oligarchům

Seznam Muskových investorů obsahuje více než sto položek včetně osob ze světa financí a showbyznysu anebo dokonce jednoho člena saúdskoarabské královské rodiny. Jeden konkrétní fond však vzbudil značnou pozornost jak úřadů, tak i médií: Podílejí se na něm synové ruských oligarchů úzce spjatých s Vladimirem Putinem, píše portál MSN.

Pjotr Aven, ruský miliardář a zakladatel společnosti Alfa Group, je mnohdy popisován jako jeden z hlavních Putinových mužů. Podléhal sankcím uvaleným na Rusko kvůli válce na Ukrajině. Soudní dvůr EU však v dubnu rozhodl, že v únoru 2022, kdy Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu, se na seznamu unijních sankcí ocitl bezdůvodně.

Vadim Moszkowicz zbohatl v zemědělském průmyslu, patří mu značná část nejúrodnějších ruských pozemků. Je součástí Putinova nejbližšího okolí, proto je i nadále v hledáčku západních sankcí.

Společnost X se na dotaz časopisu Fortune k těmto zprávám nevyjádřila.

