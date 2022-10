Federální úřady vyšetřují Muska. Twitter kvůli tomu požádal soud o podklady

„Elona Muska v současné době vyšetřují federálními úřady kvůli svému jednání v souvislosti s převzetím Twitteru,“ napsali advokáti v podání u soudu, které se datuje k 6. říjnu, ale odtajněno bylo až tento čtvrtek.

Bližší podrobnosti o vyšetřování ale zatím nejsou známé. Není tak jasné, které federální úřady se případem Elona Muska zabývají a jaký je i jejich záměr. Twitter v červenci Muska zažaloval, aby ho přiměl k dokončení původně dohodnuté akviziční transakce.

„Prostřednictvím svého zástupce si Twitter s úřady vyměnil rozsáhlou korespondenci týkající se jejich vyšetřování,“ uvedli dále advokáti, podle nichž chce Twitter získat přístup k těmto dokumentům. O ně právní zástupci Twitteru požádali delawarskou soudkyni Kathaleen McCormickovou ve stejný den, kdy Musk svůj pohled na dohodnutou transakci změnil a řekl, že bude v probíhajícím obchodu pokračovat.

Soudkyně McCormicková dala Muskovi čas na dokončení celého obchodu do 28. října. Pokud se do té doby celý proces neuzavře, bude v listopadu následovat soudní stání.

Muskův právní zástupce už dříve řekl, že podání Twitteru k soudu bylo poměrně zavádějící. Dokonce tvrdil, že federální vyšetřování se týká vedení této sociální sítě. To Twitter nechtěl komentovat.

Musk začal kupovat akcie Twitteru v lednu a na počátku dubna oznámil, že má ve společnosti podíl 9,2 procenta. Podle Bloombergu to bylo o týden později, než povolují předpisy, a formou, která je obvykle vyhrazena pasivním investorům. Americká Komise pro cenné papíry (SEC) letos zaslala Muskovi dotaz ohledně toho, jak svůj podíl ve firmě Twitter oznámil, píše Bloomberg.

Podnikatel se během první poloviny letošního roku pustil do veřejně sledované nabídky na převzetí Twitteru. Musk také následně vedení Twitteru nabídl, že převezme celou firmu za 44 miliard amerických dolarů (asi 1,1 bilionu korun). Miliardář si to ale následně rozmyslel, a to i přesto, že s Twitterem uzavřel i potřebnou smlouvu. Minulý týden ale vyšlo najevo, že chce celý proces nakonec dokončit.