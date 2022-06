Výjimeční zůstanou na home office. Musk promluvil k pracovníkům Twitteru

Během čtvrtečního setkání se Elon Musk se zaměstnanci společnosti Twitter věnoval hned několika důležitým tématům. Zaobíral se možným propouštěním nebo třeba formou zaměstnávání. Slíbil hájení těm, kteří mají pro budoucnost Twitteru výjimečný přínos. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Na počátku června jeden z největších světových miliardářů pracovníky Twitteru požádal, aby se z home office vrátili do kanceláře, jinak mají dát výpověď. V kanceláři by podle něj měli strávit minimálně čtyřicet hodin týdně. Musk požadavek obhajoval hlavně tím, že ty největší inovace vznikají pouze při osobním kontaktu.

Z jeho posledních vyjádření je ale patrné, že svůj přístup k práci na home office mírně pozměnil. Musk tak pravděpodobně zareagoval na zděšení, které uvnitř Twitteru následně vypuklo.

„Pokud je někdo vynikající v tom, co dělá, tak může i nadále pracovat na dálku. Vyhodit ho, i když odvádí vynikající práci, by bylo šílené,“ řekl zakladatel automobilky Tesla. „Rozhodně nejsem pro kroky, které jsou šílené. Jsem pro věci, které budují úspěšnou firmu a zlepšují ji,“ dodal.

Musk ve své řeči k zaměstnancům nepotvrdil, že by se počet pracovníků v Twitteru měl v dohledné době snižovat. Naznačil ale, že ve hře jsou úsporné kroky, které povedou ke snížení firemních výdajů. To dokládá i fakt, že během svého působení v Twitteru už zrušil původně plánované celofiremní výjezdní zasedání v Disneylandu, která se mělo odehrávat počátkem příštího roku.

„Společnost se potřebuje ozdravit. Výdaje totiž převyšují příjmy a to není dobrá informace,“ sdělil Musk. Jeho vystoupení ale příliš neuklidnilo ty, kteří se obávají, že změny ve vlastnických vztazích společnosti Twitteru povedou k velkým změnám i otřesům.

Trendy jsou jiné

Musk se svými požadavky na návrat pracovníků zpět do kanceláří může jít mimo aktuální trend, kterým je podpora home officové formy zaměstnávání. Pro některé zaměstnance jde o ceněný benefit a zaměstnavatelé díky tomu mnohdy ušetří za prostory a energie.

Díky práci z domova se také snižuje riziko další vlny pandemie. Řada velkých technologických firem v Silicon Valley proto návrat svých zaměstnanců do kanceláří nevyžaduje.

Musk ve své asi pětačtyřicetiminutové řeči věnoval i tomu, že Twitter by do budoucna měl vybudovat jasnou transparentnost. Jen ta totiž podle něj dokáže vzbudit důvěru u twitterových uživatelů. Kvůli velkému výskytu falešných a robotických účtů proto navrhl, aby Twitter do budoucna začal ověřovat identitu uživatele, a to prostřednictvím služby Twitter Blue.