Muskovi poradci stále pracují na koupi Twitteru. Komplikují to ale dluhy

Akcie společnosti Twitter zažívají v posledních dnech značné otřesy. Může za to do velké míry i zběsilé tweetování Elona Muska, který má stále váhat s převzetím této sítě. V zákulisí to ale nevypadá, že by se dohoda kolem převzetí Twitteru měla nějakým způsobem zkomplikovat. Pracovníci na obou stranách totiž každodenně na uzavření této akvizice pracují. Situaci ale komplikuje dluhové financování.