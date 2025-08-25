Musk již dříve pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým firma ve svém obchodu s aplikacemi App Store umisťuje jeho sociální síť X a chatovací systém Grok založený na AI.
Musk hrozí firmě Apple žalobou. Znevýhodňuje AI společnosti, zlobí se
Apple podle Muska v App Store neumožňuje získat nejvyšší pozici žádné společnosti působící v oblasti AI s výjimkou firmy OpenAI, která je tvůrcem populárního chatovacího systém ChatGPT.
Apple vytvořil s firmou OpenAI partnerství, v rámci kterého integruje systém ChatGPT do svých chytrých telefonů iPhone, počítačových tabletů iPad a počítačů Mac.
„Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel,“ uvedl tento měsíc Musk.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice.
Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.