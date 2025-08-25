Musk žaluje Apple a OpenAI. Firmy prý blokují konkurenci v umělé inteligenci

Společnost xAI amerického miliardáře Elona Muska zažalovala firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence (AI). Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.
Elon Musk (20. ledna 2025)

Elon Musk (20. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Musk již dříve pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým firma ve svém obchodu s aplikacemi App Store umisťuje jeho sociální síť X a chatovací systém Grok založený na AI.

Apple podle Muska v App Store neumožňuje získat nejvyšší pozici žádné společnosti působící v oblasti AI s výjimkou firmy OpenAI, která je tvůrcem populárního chatovacího systém ChatGPT.

Apple vytvořil s firmou OpenAI partnerství, v rámci kterého integruje systém ChatGPT do svých chytrých telefonů iPhone, počítačových tabletů iPad a počítačů Mac.

„Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel,“ uvedl tento měsíc Musk.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice.

Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

25. srpna 2025

17:59

