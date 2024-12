Přes 400 miliard dolarů. Zvolili Trumpa a Muskův majetek vzrostl o dvě třetiny

Podle agentury Bloomberg se Muskovi daří hlavně díky vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Hodnota Muskova majetku od té chvíle vzrostla o 66 procent.

Muskovo čisté jmění zaznamenalo dramatický obrat od konce roku 2022, kdy v jednu chvíli kleslo o více než 200 miliard USD. V poslední době však jeho hodnota výrazně roste, zvláště od volebního vítězství Trumpa minulý měsíc. Musk patří mezi jeho nejvýznamnější politické dárce a zastánce.

Akcie výrobce elektromobilů Tesla od voleb stouply o 65 procent. Přispělo k tomu očekávání, že Trump zefektivní zavádění samořízených automobilů a zruší daňové úlevy pro elektromobily, které pomáhají hlavně konkurentům Tesly. Musk má také v nové vládě zastávat důležitou roli spolušéfa nově vytvořeného oddělení pro efektivitu vlády.

Hodnota Muskova startupu pro umělou inteligenci xAI se od května, kdy naposledy usiloval o peníze od investorů, více než zdvojnásobila na 50 miliard USD. List The Wall Street Journal minulý měsíc uvedl, že Trumpovo vítězství přilákalo nový zájem investorů.

Firma SpaceX a její investoři se dnes dohodli na odkupu akcií v hodnotě 1,25 miliardy USD od zaměstnanců a dalších majitelů akcií zevnitř firmy, jako zakladatelů a manažerů. Dohoda ohodnotila soukromou vesmírnou společnost na zhruba 350 miliard USD a učinila ze SpaceX nejhodnotnější soukromý startup na světě.

Firma získává většinu peněz z kontraktů s americkou vládou a za vlády Trumpa se zřejmě bude moci spolehnout na větší podporu. Trump v předvolebních projevech chválil Muskovu vizi vyslání astronautů na Mars a krátce po volbách se s Muskem zúčastnil vypuštění rakety SpaceX.

Trump hodlá dosadit na místo šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) miliardáře Jareda Isaacmana, který podniká ve financích a letectví.

Isaacman sám dvakrát letěl do vesmíru v rámci letu SpaceX a v září se stal prvním neprofesionálním astronautem, který vystoupil do volného kosmu. Minulý měsíc označil společnost SpaceX za „nejinovativnější, doslova nejpůsobivější organizaci, jakou jsem kdy viděl“. V roce 2021 investoval do SpaceX prostřednictvím své platební firmy 27,5 milionu USD.

Soudce v Delaware minulý týden podruhé zrušil mzdový balíček pro Muska od Tesly z roku 2018, jehož hodnota v současnosti činí více než 100 miliard USD. Tesla uvedla, že se proti rozhodnutí odvolá a Musk ho označil za „absolutní korupci“. I kdyby byla tato odměna zrušena, zůstal by třiapadesátiletý Musk s velkým náskokem nejbohatším člověkem na světě.

Čisté jmění je celková hodnota majetku člověka po odečtení dluhů. Zahrnuje hodnotu akcií, nemovitostí, hotovost a další aktiva, které člověk vlastní.