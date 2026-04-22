Musk rozšiřuje své portfolio. Zajistil si opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů

Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska oznámila, že si zajistila opci buď na akvizici startupu Cursor za 60 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu Kč) do konce letošního roku, nebo na zaplacení deseti miliard dolarů za nové partnerství s touto firmou zabývající se generováním kódů. SpaceX se dále prosazuje na lukrativním trhu s vývojářskými nástroji pro umělou inteligenci (AI), píší zpravodajské agentury.
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023) | foto: AP

Cursor, startup zabývající se prodejem modelů AI pro kódování úkolů, je spolu s OpenAI a Anthropic jedním z několika startupů z kalifornského Silicon Valley, které přilákaly vlny vývojářů díky využití AI k automatizaci kódování. Jde o oblast, v níž firmy zabývající se touto technologií zaznamenaly brzký komerční úspěch.

Díky dohodě by společnost xAI, výrobce chatbota Grok, s nímž se SpaceX v únoru spojila, mohla získat silnější pozici na trhu s kódováním pro AI, kde dosud zaostávala za konkurencí. Dohoda také Cursoru poskytuje větší výpočetní kapacitu pro vývoj modelů umělé inteligence.

„Spojením špičkového produktu společnosti Cursor a jeho distribuce mezi zkušenými softwarovými inženýry s výcvikovým superpočítačem Colossus společnosti SpaceX, jehož výkon odpovídá milionu procesorů (čipů Nvidia) H100, budeme moci vytvářet nejužitečnější modely na světě,“ napsala SpaceX v úterý na sociální síti X.

SpaceX míří na burzu, vyhlíží 1,75 bilionu dolarů. Musk podá žádost v březnu

Colossus je superpočítačový cluster společnosti xAI v Memphisu, který firma prezentuje jako největší na světě. Společnost do infrastruktury pro umělou inteligenci investovala miliardy dolarů.

Toto oznámení přichází před velmi očekávaným vstupem společnosti SpaceX na burzu, k němuž podle Reuters dojde v nadcházejících měsících. Společnost počítá s tržní hodnotou téměř 1,75 bilionu dolarů a získáním 75 miliard dolarů, což by mohlo znamenat největší primární emisi akcií (IPO) v historii.

Dva vedoucí produktového vývoje v Cursoru Andrew Milich a Jason Ginsberg v březnu oznámili, že nastoupili do SpaceX, aby se podíleli na jejích měsíčních projektech a na projektu xAI. To je Muskův startup v oblasti umělé inteligence, který je nyní součástí SpaceX.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Nejčtenější

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Musk rozšiřuje své portfolio. Zajistil si opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska oznámila, že si zajistila opci buď na akvizici startupu Cursor za 60 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu Kč) do konce letošního roku, nebo na...

22. dubna 2026  7:03

Od regálů do davu. Supermarkety hledají zákazníky na festivalech

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Obchodní soupeření maloobchodních řetězců se z uliček mezi regály přesunulo i na hudební či sportovní festivaly. Právě zde se v současné době testují nové formy marketingu i prodeje.

22. dubna 2026

Proč dražší plyn zvedá v Evropě ceny elektřiny. Sílí volání po změně

Premium
ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě znovu oživila výhrady k principům určujícím ceny elektřiny. Kritici upozorňují, že dokud bude klíčovým stabilizačním prvkem energetické sítě plyn, bude cena proudu v Evropě...

22. dubna 2026

Ceny nafty v Česku meziměsíčně vzrostly nejvíce z celé EU, upozorňuje Eurostat

Ilustrační snímek

Ceny nafty v Česku v březnu ve srovnání s únorem vzrostly o 27,6 procenta, což spolu se Švédskem představuje největší meziměsíční nárůst ze všech zemí Evropské unie. Ceny benzinu v Česku minulý měsíc...

21. dubna 2026  22:13

Volkswagen prohlubuje ústup ze slávy. Plánuje další drastické omezení výroby

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Německá automobilová skupina Volkswagen chce snížit v příštích letech celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy asi o 11 procent. Dosavadní plánované objemy jsou kvůli dnešní situaci na trhu...

21. dubna 2026  21:33

Nový šéf Applu to nebude mít jednoduché. Kdo je muž, který nahradí Tima Cooka

John Ternus (21. dubna 2026).

Technologický gigant Apple oznámil nového generálního ředitele. Dosavadního dlouholetého šéfa Tima Cooka s platností od letošního září nahradí ve funkci John Ternus, který dosud v Applu odpovídá za...

21. dubna 2026

Insolvenční správce žaluje Mammoth i Kováře, žádá doplatit miliardy

Mamut na internetu

Insolvenční správce zkrachovalého e-shopu Mammoth Pavel Fabian podal žalobu na jednatele firmy, vlastníka skupiny Unicorn Vladimíra Kováře i samotnou společnost. Požaduje doplnění pasiv ve výši 5,68...

21. dubna 2026  19:34

Helsinky otevřely nejdelší most v zemi. Auta se po něm nesvezou

Slavnostní otevření mostu přilákalo davy lidí. (21. dubna 2026)

V Helsinkách se v sobotu veřejnosti slavnostně otevřel nový most Kruunuvuorensilta, který je nejdelší a zároveň i nejvyšší ve Finsku. Propojuje dopravu mezi oblastí Kruunuvuorenranta v ostrovní...

21. dubna 2026

Radost střídá smutek. Co potkalo Maroko po rekordních zimních záplavách

Zemědělská půda, která vznikla v rámci projektu spolupráce mezi Čínou a Gambií...

Letošní úroda obilovin bude v Maroku po zimních záplavách oproti loňskému roku pravděpodobně dvojnásobná. Díky vydatným dešťům dosáhne úroda podle odhadů téměř devíti milionů tun, uvedl v úterý...

21. dubna 2026

Děláte z města zábavní park. Obyvatelé Yorku už mají po krk pottermánie

V ulici Shambles v Yorku měli původně své krámky řezníci. Dnes zde převažují...

Místním obyvatelům středověkého britského města York už se zajídá druhá vlna pottermánie, která se právě šíří světem. Kritizují především vznik kýčovitých obchodů s předměty inspirovanými Harrym...

21. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

21. dubna 2026  15:09

Ceny pohonných hmot ve středu vzrostou o desítky haléřů, hlásí ministerstvo

ilustrační snímek

Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, ve středu o desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se proti úterku zvýší o 48 haléřů na 41,34 Kč za litr, benzin bude...

21. dubna 2026  14:32

