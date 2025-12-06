Musk vyzval ke zrušení Evropské unie, reaguje tak na pokutu ze strany Bruselu

„EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ napsal Musk. Ve svých příspěvcích neuvedl, zda se proti rozhodnutí odvolá.
Svoji výzvu ke zrušení EU ale připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. EU napadl také v řadě dalších příspěvků, obvinil ji z cenzury a podpořil požadavek na sankce USA proti Bruselu, napsala agentura DPA.
Evropská pokuta pro X rozhněvala také amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten ji označil za útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád.
|
Brusel dal Muskovi pokutu 120 milionů eur. Vadí klamavá fajfka i utajení dat
EK uložila X pokutu za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách (DSA). Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky.
Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.
Již ve čtvrtek reagoval na blížící se rozhodnutí EU americký viceprezident J. D. Vance. „Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury,“ uvedl na sociální síti X viceprezident. „EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům,“ dodal.