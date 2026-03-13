Musk zahájil další propouštění v xAI, z 11 spoluzakladatelů už zbyli jen dva

  19:22
Americký miliardář Elon Musk zahájil další kolo propouštění ve svém start-upu xAI poté, co vyjádřil nespokojenost s produkty pro programování prostřednictvím umělé inteligence (AI). Uvedl to server listu Financial Times (FT) s odvoláním na informované zdroje. V loňském roce společnost sdělila, že zaměstnává více než 1200 lidí.
Elon Musk hovoří na konferenci v Oxon Hill v Marylandu. (20. února 2025) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump uspořádal pro saúdskoarabského korunního prince...
Elon Musk (3. února 2025)
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)
Roztržka mezi Elonem Muskem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem se...
Kvůli údajně neuspokojivým výsledkům museli firmu opustit další spoluzakladatelé. Z původních jedenácti spoluzakladatelů, kteří v březnu 2023 stáli u zrodu xAI, tak v týmu zůstávají už jen dva.

Musk do podniku vyslal krizové manažery ze svých dalších společností SpaceX a Tesla, aby provedli audit dosavadní práce, dodal list FT.

Důvodem rozsáhlých změn ve dva roky starém start-upu je podle FT snaha dohnat konkurenční nástroje společností Anthropic a OpenAI, které odvětví dominují.

Končí i klíčoví techničtí pracovníci Zihang Dai a Guodong Zhang, který byl podle zdrojů přímo obviněn z problémů s aplikací na programování prostřednictvím AI.

„xAI nebyla napoprvé postavena správně, takže se přestavuje od základů,“ uvedl Musk na sociální síti X s tím, že podobným procesem v minulosti prošla i automobilka Tesla.

Mažu tě. Po pokutě od Evropské komise nařídil Elon Musk odstranit z X její účet

Musk pokračuje v agresivním náboru nových talentů, včetně přetahování odborníků z konkurenční aplikace Cursor. Dnes ráno se veřejně omluvil kandidátům, které firma v minulosti odmítla. „Mnoho talentovaných lidí bylo v xAI odmítnuto,“ napsal Musk s tím, že bude osobně procházet historii pohovorů a znovu kontaktovat nadějné uchazeče.

Tlak na výsledky se stupňuje po převzetí xAI další Muskovou společností SpaceX, a to v souvislosti s plánovaným vstupem SpaceX na burzu. Ten by se mohl uskutečnit již v červnu a stát se největší primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) v historii. Podle dřívějších informací FT chce společnost při vstupu na burzu získat 50 miliard dolarů (zhruba jeden bilion Kč).

SpaceX míří na burzu, vyhlíží 1,75 bilionu dolarů. Musk podá žádost v březnu

Důvodem výběru šestého měsíce roku je, že 8. a 9. června astronomové po třech letech očekávají konjunkci Venuše a Jupitera, kdy budou planety na nebi pozorovatelné v těsné blízkosti. Současně 28. června bude Musk slavit 55. narozeniny. Firma podle zdrojů FT zvažuje termín mezi těmito dvěma daty.

Musk založil SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Loni v srpnu její vesmírná loď dopravila novou čtyřčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.

Loni Musk také oznámil, že start-up xAI převzal kontrolu nad jeho další firmou X Corp provozující síť X. Start-up také vyvíjí chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

Čína obnovila vlakové spojení s KLDR. Vagony do Pchjongjangu odjely prázdné

Vlak odjíždí z pekingského hlavního nádraží do severokorejského města...

Po dlouhých šesti letech vyrazil první vlak na cestu z Pekingu do severokorejského Pchjongjangu. Ačkoliv čínský dopravce hlásil vyprodáno, nikdo vlakem necestoval až do Severní Koreje. Vagony mířící...

13. března 2026

Provoz Hormuzem zůstává minimální. Bez Londýna Trump tankery neuchrání

Můžeme-li se dopustit zjednodušení, krize v Suezu znamenala, že vám nový iPhone...

Prezident Trump nedávno slíbil, že USA poskytnou pojistné záruky pro ropné tankery uvázlé v Hormuzském průlivu. Experti však upozorňují, že tento slib může narazit na realitu globálního pojišťovacího...

13. března 2026  15:59

Já o ničem nevím. Protestní akce kurýrům nevyšla, rozvoz jídla fungoval standardně

ilustrační snímek

Páteční protest kurýrů jen minimálně omezil běžný provoz rozvážkových služeb. Podle kurýrů aktivních na sociálních sítích se do akce zapojila jen zanedbatelná část pracovníků, většina během dne...

13. března 2026  14:07

Válka na Blízkém východě děsí trhy. Ropa může vyšplhat až na 200 dolarů za barel

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Obavy z výrazného zdražování ropy sílí. Ačkoliv trhy zpočátku vnímaly konflikt na Blízkém východě spíše jako krátkodobý otřes, s každým dalším dnem je zřejmější, že nepůjde jen o záležitost několika...

13. března 2026  13:31

Kraj rozšířil průmyslovou zónu u automobilky, většinu pozemků koupila Škoda Auto

Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026)

Královéhradecký kraj dokončil u Solnice na Rychnovsku infrastrukturu pro novou průmyslovou zónu Solnice-jih. Navazuje na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, kde má závod Škoda Auto. Práce začaly na...

13. března 2026  13:24

Poučení z válek. Kanadský obranný model funguje už dekády

Puška GV M/25 dánských ozbrojených sil z produkce Colt Canada

Teprve s ruskou válkou za humny začínají evropské země včetně Česka řešit situaci, do které se po letech přehlížení samy dostaly. Ukazuje se, že bleskově vyzbrojit a dovybavit armády a bezpečnostní...

13. března 2026  11:30

Jen pro vyvolené? Dávno ne, říkají experti o boomu fondů kvalifikovaných investorů

Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Fondy kvalifikovaných investorů jsou zleva...

Fondy kvalifikovaných investorů byly dlouho vnímány jako investiční klub pro velmi bohaté klienty. Dnes se rychle stávají běžnou součástí portfolií střední třídy. V iDNES Lounge o jejich rostoucí...

13. března 2026

Veterináři mají stávkovou pohotovost. Škrty ohrožují bezpečnost potravin, tvrdí

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Odboráři Státní veterinární správy (SVS) vyhlásili stávkovou pohotovost. Reagují tak na dlouhodobě se zhoršující personální, organizační i finanční situaci úřadu, ohlásil Odborový svaz státních...

13. března 2026  9:32

USA povolily nakupovat ruskou ropu, která je již naložená na tankerech

sinokor tanker společnost loď ropa

Spojené státy v noci na pátek povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil na síti X americký ministr...

13. března 2026  1:20,  aktualizováno  7:31

Do Asie přes Ameriku. Jak válka změnila létání a kolik za ně cestující platí

Letiště Václava Havla

Kapacity leteckých dopravců z Perského zálivu v porovnání se stavem před útoky na Írán klesly v některých případech i na desetinu. Letecká doprava ale funguje jako spojené nádoby a problémy se rychle...

13. března 2026

Na české straně dvoustovka, na německé lokálka. Trať do Mnichova se komplikuje

Nová radnice se zvonkohrou na centrálním náměstí Marienplatz v Mnichově.

Po letech vyjednávání a tahanic s Německem o modernizaci železničního spojení do Mnichova se zdálo, že vytvoření druhého kapacitního spojení a zvýšení rychlosti alespoň na české straně na dvě stě...

13. března 2026

