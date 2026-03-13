Musk zahájil další propouštění v xAI, z 11 spoluzakladatelů už zbyli jen dva

Kvůli údajně neuspokojivým výsledkům museli firmu opustit další spoluzakladatelé. Z původních jedenácti spoluzakladatelů, kteří v březnu 2023 stáli u zrodu xAI, tak v týmu zůstávají už jen dva.
Musk do podniku vyslal krizové manažery ze svých dalších společností SpaceX a Tesla, aby provedli audit dosavadní práce, dodal list FT.
Důvodem rozsáhlých změn ve dva roky starém start-upu je podle FT snaha dohnat konkurenční nástroje společností Anthropic a OpenAI, které odvětví dominují.
Končí i klíčoví techničtí pracovníci Zihang Dai a Guodong Zhang, který byl podle zdrojů přímo obviněn z problémů s aplikací na programování prostřednictvím AI.
„xAI nebyla napoprvé postavena správně, takže se přestavuje od základů,“ uvedl Musk na sociální síti X s tím, že podobným procesem v minulosti prošla i automobilka Tesla.
Musk pokračuje v agresivním náboru nových talentů, včetně přetahování odborníků z konkurenční aplikace Cursor. Dnes ráno se veřejně omluvil kandidátům, které firma v minulosti odmítla. „Mnoho talentovaných lidí bylo v xAI odmítnuto,“ napsal Musk s tím, že bude osobně procházet historii pohovorů a znovu kontaktovat nadějné uchazeče.
Tlak na výsledky se stupňuje po převzetí xAI další Muskovou společností SpaceX, a to v souvislosti s plánovaným vstupem SpaceX na burzu. Ten by se mohl uskutečnit již v červnu a stát se největší primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) v historii. Podle dřívějších informací FT chce společnost při vstupu na burzu získat 50 miliard dolarů (zhruba jeden bilion Kč).
Důvodem výběru šestého měsíce roku je, že 8. a 9. června astronomové po třech letech očekávají konjunkci Venuše a Jupitera, kdy budou planety na nebi pozorovatelné v těsné blízkosti. Současně 28. června bude Musk slavit 55. narozeniny. Firma podle zdrojů FT zvažuje termín mezi těmito dvěma daty.
Musk založil SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Loni v srpnu její vesmírná loď dopravila novou čtyřčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
Loni Musk také oznámil, že start-up xAI převzal kontrolu nad jeho další firmou X Corp provozující síť X. Start-up také vyvíjí chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.