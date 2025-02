Musk v posledních týdnech chudne. Akcie Tesly slábnou stejně jako prodeje aut

Investoři nabyli po listopadovém vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách dojmu, že jeho vazba k Muskovi pomůže také jeho byznysu, a to právě včetně Tesly. Podle posledních dat se ale vzpruha minimálně zatím nedostavila. Akcie Tesly přitom stojí za více než 60 procenty Muskova majetku, píše agentura Bloomberg.

Muskovo jmění dosáhlo na historické hodnoty 17. prosince loňského roku. Tehdy čisté jmění amerického podnikatele činilo celkem 486,4 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 11 bilionů korun.

Tesla ztrácí v Číně i Německu

Minulý týden byl pro akcie automobilky Tesla nejhorším od počátku loňského října. Akcie se totiž po neuspokojivých výsledcích propady o 11 procent. Mezi příčiny se řadil i slabý odbyt v sousedním Německu, který v meziročním srovnání klesl o 59 procent a tím se dostal na nejnižší hodnotu od roku 2021.

Tesle se ale nedařilo ani na čínském trhu, kde americkou automobilku předčila mimo jiné také čínská značka BYD. Konkrétně se čínské prodeje propadly o 11,5 procent.

Zatím se tedy nenaplnily vize mnoha investorů týkající se možné podpory Muskova podnikání ze strany nové americké prezidentské administrativy. Konkrétně se mnozí analytici domnívali, že Trump rychle uvolní byrokratické překážky pro další rozvoj autonomních vozidel, se kterými Tesla do dalších let počítá. Kalkulovalo se i s tím, že ačkoliv USA zastaví federální podporu automobilkám na podporu výroby elektromobilů, Tesla by z toho mohla profitovat.

Musk se nyní zaměřuje hlavně na politiku

Musk se v posledních týdnech zaměřuje především na politické dění. Během posledních týdnů na bojuje za snižování federálních výdajů a regulací. Trump Muska dosadil do čela „ministerstva“ pro efektivitu vlády, jejíž členové pronikají do různých složek státu a vynucují si přístup ke střeženým informačním či platebním systémům.

Navzdory poklesu cen akcií Tesly zůstává tato automobilka největší složkou Muskova majetku. Kromě toho má Musk podíl i ve SpaceX. Celkem mu náleží 42 procent této společnosti s momentální hodnotou okolo 136 miliard dolarů.

Agentura Bloomberg uzavírá, že Musk v posledních dnech začal vyjednávat s vedením společnosti OpenAI, která stojí třeba za nástrojem ChatGPT, o převzetí. Měl nabídnout téměř 95 miliard dolarů, avšak generální ředitel OpenAI Sam Altman nabídku veřejně odmítl, a to dokonce přímo na Muskově platformě X.