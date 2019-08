V práci jen 12 hodin týdně, hlásá Jack Ma. To myslí cizince, vtipkují Číňané

Debata mezi miliardáři se zabývala především vlivem umělé inteligence (AI) na budoucnost podnikání. Ma se s Muskem bavil o rizicích, která by rozvoj AI mohl přinést, ale i o jejích benefitech.



Právě během debatování o výhodách AI čínský miliardář překvapil. Začal totiž mluvit o zkracování pracovního týdne. „Myslím, že by lidé měli pracovat čtyři hodiny tři dny v týdnu,“ citoval ho list The Washington Post. „Díky umělé inteligenci budou mít lidé víc času na to být lidmi,“ dodal Ma.



Zakladatel společnosti Alibaba přitom v minulosti několikrát oslavoval tzv. systém 996, tedy práci od devíti ráno do devíti do večera po šest dní v týdnu. Několikrát jej dokonce označil za požehnání.



Náhlá změna jeho postoje se nelíbí mnohým Číňanům. Na sociální síti Weibo (čínské obdobě Twitteru) ho za ni mnozí začali kritizovat.

„V čínštině mluvil o (systému) 996. To je pro nás. Tentokrát v angličtině mluvil o čtyřech hodinách po tři dny v týdnu. To je pro cizince,“ uvedl jeden z nich.

Ohledně nebezpečí, která by umělá inteligence mohla přinést, se miliardáři neshodli. Ma prohlásil, že se jí zkušení muži, jako jsou on a Musk, nemusí vůbec bát. „Nevím chlape, tohle zní jako slavná poslední slova,“ odvětil mu podle BBC Američan.

Podle Maa se umělá inteligence v budoucnu chopí hlavně péče o důchodce a prací, které už nikdo nebude chtít dělat. Myslí si, že o práci pro lidi tak nebude nouze. Musk naopak tvrdil, že nastane doba, kdy už lidem zbude jen jediná možnost zaměstnání – programování robotů.



Musk se navíc obává, že umělá inteligence v budoucnu lidstvo „předběhne“ a stane se dominantní. Jedinou možností je podle něj začít se s AI nějakým způsobem propojovat. O to se již přes dva roky snaží jeho společnost Neuralink, která vyvíjí implantáty určené k umístění do mozku.



„Člověk nikdy nemůže vytvořit dalšího člověka,“ nesouhlasil s Muskem Ma. „Počítač je počítač. Je to jenom hračka,“ dodal. Počítače podle něj sice mohou být chytré, lidstvo je však důvtipnější.



Setkání proběhlo v rámci Světové konference o umělé inteligenci. Musk se jí podle agentury Bloomberg pravděpodobně účastnil i proto, že v Šanghaji v současnosti staví továrnu.