Zůstat, nebo odejít? Zaměstnanci Twitteru nejsou nadšení, že Musk zase otočil

Ihned po zveřejnění obratu v celé kauze se současní i bývalí zaměstnanci Twitteru neváhali podělit o své reakce. „Někoho už unavuje nechat se ztrapňovat u soudu,“ napsal jeden z bývalých zaměstnanců s narážkou na soudní spor mezi Twitterem a Muskem.

Za vtipkováním se ale skrývá skutečná nejistota zaměstnanců ohledně dalšího směřování. Vyhrávání písně „Should I Stay or Should I Go“, tedy „Mám zůstat, nebo odejít?“, není náhoda. Podobnou otázku si totiž klade řada zaměstnanců této sociální platformy.

Mnohým z nich zkrátka vadí Muskův pohled na svět. Nelíbí se jim jeho politické názory, nařčení ze sexuálního obtěžování, které vyplulo letos v květnu, i jeho odmítavý postoj k práci z domova.

Pokud Musk skutečně převezme vedení Twitteru, lze očekávat personální změny, ať už si současní zaměstnanci na refrén písně odpoví jakkoli. Musk totiž už v minulosti veřejně kritizoval některé vedoucí pracovníky Twitteru.

Textové zprávy, které byly minulý týden zveřejněny v rámci probíhajícího soudního procesu, ukazují, že Musk si pravděpodobně nenechá ve vedení Twitteru generálního ředitele Paraga Agrawala.

Oba si totiž na počátku procesu dohody vyměnili napjaté textové zprávy poté, co Agrawal Muskovi napsal, že jeho kritické tweety na adresu společnosti mu v současném kontextu vůbec nepomáhají Twitter zlepšit. Musk mu to ale rychle vrátil. „Co jsi tento týden udělal?“ vyzval ho a pak dodal: „Nepřidám se k představenstvu. Je to ztráta času.“ Poté přislíbil, že Twitter převede do soukromého vlastnictví.

Není kam odcházet

Očekává se také, že Musk bude chtít snížit náklady společnosti. Na červnovém setkání se zaměstnanci Twitteru proto připustil, že společnost „potřebuje ozdravit“, a naznačil, že v případě svého nástupu do funkce, bude propouštět.

Kritizoval také home office, což je výhoda, kterou mnozí zaměstnanci Twitteru využívají od doby, kdy společnost krátce po vypuknutí pandemie přešla plně na dálkovou práci. Muskův slib, že se „výjimeční“ zaměstnanci nemusí obávat propouštění nebo povolání zpět do kanceláře, se některým také nelíbil.

Pokud se zaměstnanci rozhodnou dát výpověď nebo budou nuceni Twitter opustit, jejich možnosti najít si jinou práci ve velkých technologických společnostech mohou být omezené. Několik dalších velkých zaměstnavatelů v tomto oboru totiž oznámilo zmrazení náboru nových lidí i snahu o snižování nákladů.