Musk pokořil další rekord. Jeho majetek má hodnotu 600 miliard dolarů

  21:18
Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů (zhruba 12,4 bilionu korun). V pondělí o tom informoval časopis Forbes. Musk je mimo jiné spoluzakladatelem a šéfem automobilky Tesla. Je také například zakladatelem vesmírné společnosti SpaceX a majitelem internetové sociální sítě X.
Společnost SpaceX byla v rámci prosincové nabídky akcií investorům oceněna na 800 miliard dolarů, zatímco předchozí srpnový prodej akcií podnik ocenil na 400 miliard dolarů. Tento nárůst podle odhadů časopisu Forbes zvýšil hodnotu Muskova majetku o 168 miliard dolarů na 677 miliard dolarů.

Muskova firma SpaceX míří na burzu. Čeká se rekordní zájem investorů

Podle médií hodlá společnost SpaceX v příštím roce uvést své akcie na burzu a doufá, že tento krok celou firmu ohodnotí na zhruba 1,5 bilionu dolarů. Musk nyní podle odhadů vlastní zhruba 42 procent firmy SpaceX, píše Forbes.

Musk SpaceX založil v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Mažu tě. Po pokutě od Evropské komise nařídil Elon Musk odstranit z X její účet

Tento měsíc Musk vyzval ke zrušení Evropské unie. Reagoval tak na pokutu 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun), kterou jeho síti X kvůli nedostatečné transparentnosti uložila Evropská komise.

„EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ napsal Musk.

Síť X koupil Musk v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Elon Musk pokořil rekord, jako první na světě má majetek půl bilionu dolarů

Hodnota Muskova majetku v březnu 2020 činila pouhých 24,6 miliardy dolarů, ale díky raketovému růstu akcií Tesly se podnikatel už v srpnu 2020 stal pátým člověkem v historii s jměním 100 miliard dolarů.

V lednu 2021 se stal nejbohatším člověkem světa s čistým jměním téměř 190 miliard dolarů. V září 2021 se pak stal třetím člověkem, jehož majetek překonal 200 miliard dolarů. V listopadu 2021 jeho majetek dosáhl 300 miliard dolarů a loni v prosinci 400 miliard dolarů. Hranici 500 miliard dolarů pokořil letos v říjnu.

