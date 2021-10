O 5,5 milionu méně. Musk snížil prodejní cenu svého domu v Kalifornii

Podle realitní kanceláře Zillow byl původně dům nabízen za o 5,5 milionu dolarů vyšší cenu a momentálně je jeho prodejní cena stanovena na 31,99 milionu dolarů.



Sídlo v kalifornské oblasti Bay Area má rozlohu 16 tisíc metrů čtverečních a nachází se na pozemku o rozloze 47 akrů. Celkově má dům z roku 1916 sedm ložnic, deset koupelen a je vybaven nově zrekonstruovanou kuchyní, knihovnou, hudebním sálem a bazénem.

Podle Muska by bylo nejlepší využití domu, který občasně pronajímal na různé akce, kdyby se do něj nastěhovala velká rodina, informuje Bloomberg.



Prodejem domu chce Musk ukončit své vazby na Kalifornii a také otupit kritiku veřejnosti na jeho majetek, který podle Bloomberg Billionaires Index přesahuje 225 miliard dolarů. Už v minulosti totiž Musk oznámil, že se chce většiny svého majetku zbavit a zlepšit tak svůj obraz v očích lidí.

Stěhování Muska z Kalifornie do Texasu přichází hlavně kvůli tomu, že oblast v okolí San Francisca, kde se dům nachází, je velmi drahá co se bydlení týče a také je zde nepříznivá dopravní situace a dlouhé kolony brzdí rozvoj jeho firmy, jelikož najatí zaměstnanci musí draze bydlet a do práce dojíždět i několik hodin.

Do Texasu se Musk začal stěhovat už v minulém roce, kdy poblíž Austinu začala vznikat nová továrna Tesla Gigafactory. Texas je navíc pro společnost po Kalifornii a Floridě třetím největším trhem v USA.

Dalším z důvodů přesunu je pak příznivější daňová politika, kvůli které z Kalifornie do Texasu odchází mnoho amerických firem. Zatímco Kalifornie totiž osobám s nejvyššími příjmy ukládá nejvyšší odvody, Texas žádné daně z příjmu fyzických osob nemá.