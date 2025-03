Nebyl to šprt, říká spolužák o Muskovi. V Jižní Africe ho formoval apartheid

„Bílí Jihoafričané jsou ve své domovské zemi perzekuováni za svou rasu,“ sdílel minulý měsíc příspěvek na své síti X Elon Musk, šéf americké společnost Tesla a SpaceX. Americký podnikatel a nynější poradce prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že pozemkové reformy v Jižní Africe umožňující vyvlastnění půdy bez náhrady jsou vůči bílým rasistické a představují formu krádeže.

Jihoafrické reformy se nezdají ani americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ten minulý měsíc oznámil, že přeruší veškerou budoucí finanční podporu JAR. „Jižní Afrika konfiskuje půdu a zachází s určitými vrstvami obyvatelstva velmi špatně,“ napsal nový šéf Bílého domu.

Do jaké míry k pozastavení podpory zemi přiměl amerického prezidenta podnikatel Elon Musk, není jasné. Trumpův nátlak i kritika pozemkové reformy ze strany Muska v Jižní Africe ovšem přichází v době, kdy Musk se snaží prosadit svou satelitní síť Starlink na tamním trhu.

Dětství v apartheidu

Podobné postoje a názory amerického podnikatele ovšem mohou být značně formovány jeho životní a osobní zkušeností v zemi, napsal portál The Guardian. Musk se narodil v Pretorii v roce 1971 v době, kdy byla Jižní Afrika pod vládou apartheidu. Vyrůstal v rodině, která patřila k privilegované bílé menšině, což znamenalo, že měl přístup k lepším školám a životnímu standardu než většina černé populace.

V roce 1984 nastoupil na střední školu Bryanston High School v Johannesburgu, která byla sportovně orientovaná. „Bylo to trochu jako když si představíte americkou společnost,“ uvedla pro The Guardian Lesley Burnsová, která školu dokončila v roce 1984. „Byli tam všichni ti sportovci a populární kluci z fotbalového týmu,“ doplnila.

Vzhledem k šikaně, které na střední škole čelil, se však s rodinou přestěhovali do jiného města a Musk začal navštěvoval prestižní střední školu Pretoria Boys. „Byl to obyčejný kluk,“ řekl britskému portálu někdejší spolužák Gideon Fourie, který chodíval společně s Muskem na hodiny informatiky. „Nebyl nijak zvlášť jako super sportovec nebo super šprt… Měl skupinu svých přátel,“ dodal.

Střední škola Pretoria Boys byla na tu dobu velmi liberální. V roce 1981 se stala vůbec první státní školou, která přijala černošského žáka. Podle Patricka Conroye, který chodil do stejného ročníku jako bratr Elona Muska Kimbal, tehdejší ředitel na školních shromážděních často zdůrazňoval význam demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti.

„Pamatuji si, jak nás nutil přemýšlet o zemi, ve které jsme žili, a o našich postojích,“ uvedl pro britský portál současný ředitel školy Gregary Hassenkamp, který taktéž chodil do stejného ročníku jako Kimbal Musk.

Hádky s otcem i kvůli Trumpovi

Elon Musk se v minulosti označoval za osobu, která není konzervativní a v minulosti podporoval demokratické kandidáty ve všech amerických prezidentských volbách, počínaje volbami v roce 2008, kdy vyhrál Barack Obama. Nicméně v posledních letech se jeho politické názory posunuly více doprava a začal podporovat více konzervativní nebo republikánské hodnoty.

Podle některých Muskových spolužáků mohou být jeho současné názory na Jižní Afriku zkreslené, jelikož ze země odešel před rokem 1994, kdy se Nelson Mandela stal prvním černošským prezidentem. Nezažil tak období složitých jednání a postupného přechodu k demokracii.

„Byla to dobrá doba, protože jsme neměli žádnou kriminalitu. Nebyly žádné problémy. Lidé, černoši i běloši, všichni spolu velmi dobře vycházeli,“ řekl britskému portálu Elonůn otec Errol Musk k Elonovu dětství. „Všechno fungovalo. To je realita. Samozřejmě že lidé to nechtějí slyšet, ale to je pravda,“ doplnil.

Všichni tři bratři se od svého otce v minulosti odcizili. Jedním z důvodů bylo údajně to, že je otec fyzicky týral, což Errol Musk v minulosti popřel. Podle biografie Elona Muska od Waltera Isaacsona byla klíčová situace z roku 2017, kdy si Errol Musk pořídil svou 30letou nevlastní dceru.

Dalším faktorem, který přispěl k jejich odcizení, byly politické rozdíly, které se projevily, když Errol Musk veřejně vyjádřil svou podporu Donaldovi Trumpovi v roce 2016. Tento rozdíl v politických názorech vedl k napětí v rodinných vztazích.

„Věci se změnily, když přišel Biden a Elon si uvědomil, že se snaží zničit Ameriku,“ řekl Errol. „Teď si vyměňujeme zprávy téměř každý den. Samozřejmě, že ne vždy může odpovědět, takže mi odpoví jeho asistentka,“ uvedl Errol Musk.