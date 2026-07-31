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Za deset let už peníze nebudou hrát roli, tvrdí Musk. Nesmysl, oponuje ekonom

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  13:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Odvážné vize budoucnosti jsou pro Elona Muska typické. V nejnovějším rozhovoru popsal svět, který podle něj během deseti let zásadně promění umělá inteligence a humanoidní roboti. Jak reálná je taková představa? Oslovený ekonom Tomáš Prouza ji považuje za velmi nepravděpodobnou.

„V roce 2036 už na penězích nebude záležet,“ prohlásil Elon Musk v rozhovoru pro týdeník The Economist. Nejbohatší muž světa věří, že umělá inteligence a humanoidní roboti během příštích deseti let promění ekonomiku natolik, že většinu práce převezmou stroje.

„Pokud umělá inteligence a roboti dokážou vytvořit více zboží a služeb, než může kdokoliv spotřebovat, peníze už nebudou důležité,“ vysvětlil.

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Přitom dál rozšiřuje své aktivity ve finančním sektoru. Jen krátce po tomto výroku spustil ve Spojených státech dlouho připravovanou platební službu X Money. Ta uživatelům sociální sítě X umožňuje převody peněz i využívání platební karty Visa.

Podle ekonoma je scénář nereálný

Muskovu vizi budoucnosti ale ekonom Tomáš Prouza považuje za velmi nepravděpodobnou. „Desetiletý horizont, ve kterém mají peníze úplně přestat existovat, není ekonomická predikce, ale výrok šitý na míru algoritmům sociálních sítí,“ řekl portálu iDNES.cz.

Podle něj zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se svět k podobné změně blížil. Tesla stále neumí sériově vyrábět humanoidní roboty ani v desetinovém objemu, o němž Musk mluví. Natož aby jich během několika let vznikly miliardy.

A i kdyby jednou roboti vyráběli většinu běžného zboží, stále budou existovat věci, kterých bude nedostatek.

„Pozemek s výhledem, místo na kvalitní škole nebo čas špičkového lékaře. Něco jako peníze bude vždy potřeba k tomu, aby se rozhodlo, kdo se k těmto věcem dostane,“ vysvětluje Prouza.

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Podle něj umělá inteligence během příštích let výrazně promění trh práce a zlevní řadu výrobků i služeb. To ale podle něj neznamená, že peníze během jedné dekády ztratí svůj význam. Budoucnost, kterou Musk popisuje, tak zatím zůstává vizí.

Není to poprvé, co Musk vzbudil rozruch

Podobně odvážná prohlášení nejsou u Elona Muska ničím novým. Už dříve například prohlásil, že je podle něj mnohem pravděpodobnější, že lidé žijí v počítačové simulaci než ve skutečném světě.

Svůj názor vysvětloval tím, že technologie se vyvíjí mimořádně rychle. Připomněl, že zatímco ještě před několika desetiletími existovaly jen jednoduché počítačové hry, dnes jsou některé virtuální světy téměř k nerozeznání od reality. Podle Muska proto jednou nebude možné rozlišit skutečný a virtuální svět.

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