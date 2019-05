Saharské slunce pro Evropu. Itálii a Tunisko má spojit podmořský kabel

Dlouhotrvající evropský sen o dodávkách obnovitelné solární energie z prosluněné severní Afriky by se mohl stát realitou. Vlády Itálie a Tuniska učinily první krok k jeho uskutečnění. Země podepsaly mezivládní dohodu o rozvoji a společné výstavbě šestsetmegawattového elektrického propojení. Podvodní elektrický kabel by měl spojovat sicilskou Partannu a tuniskou El Haouriu. Cílem je propojení evropské a severoafrické elektrické sítě. Napsal o tom německý deník Deutsche Welle.

Na spojovacím vedení projektu Elmed pracují od roku 2003 italská přepravní společnost Terna a tuniská plynárenská a elektrárenská skupina STEG.



„Tato dohoda byla nezbytnou podmínkou pro získání finančních prostředků z EU. Nyní čekáme na rozvoj. Náklady odhadujeme na 600 milionů eur, z nichž 50 % by měla financovat Evropská unie. Ostatní náklady si rozdělí italský provozovatel přenosové soustavy Terna (TSO) a STEG,“ sdělil italský zástupce společnosti Terna.



Investoři na palubě

Projekt Elmed je v současné době třetím na seznamu Projektů společných zájmů EU (PCI). Ten zahrnuje klíčové projekty v oblasti infrastruktury, které mohou těžit z urychleného plánování a udělování povolení.

Podle Světové banky, která financuje přípravu projektu a podporuje úsilí Tuniska při posuzování životaschopnosti propojovacího vedení, by měla být cílová finanční uzávěrka v roce 2022. Výstavba by měla začít v roce 2023 a projekt by měl být uveden do provozu v roce 2027.

Zdá se, že investoři mají chuť do projektu investovat. Kromě Světové banky a Evropské komise mohou mít potenciální zájem i evropští věřitelé. Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) investovala od roku 2015 do projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie v regionu Středomoří-Severní Afrika (MENA) asi 408 milionů eur. Evropská investiční banka (EIB) investovala ve stejném období dalších 385 milionů eur.

„EIB je v neustálém kontaktu s většinou propagátorů velkých projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jak se tyto dva projekty vyvíjejí, uvažujeme, že bychom také přispěli,“ uvedl zdroj EIB s odvoláním na projekty Elmed a TuNur. TuNur je projekt na výrobu solární energie, prezentovaný v roce 2017. Jeho cílem je exportovat 4,5 gigawattů obnovitelné energie prostřednictvím podmořských kabelů na Maltu, do Itálie a Francie.

Obousměrný obchod

Projekt si zaslouží velkou pozornost hned z několika důvodů. Elmed by umožnil hlubší integraci trhů s elektřinou ve středomořské oblasti, což by výrazně zlepšilo spojení mezi severoafrickými zeměmi a Evropou. „Uzavřelo by to síťovou smyčku Evropa-Maghreb, která povede přes Maroko, Španělsko, Francii, Itálii, Tunisko a Alžírsko,“ řekla Světová banka DW.

Elmed by nejen diverzifikoval zdroje a cesty pro Evropany, ale také by zvýšil energetickou bezpečnost Tuniska. Je to proto, že projekt, který byl původně koncipován v roce 2003 pro export solární energie ze Sahary do Itálie, je nyní navržen jako obousměrný.

Světová banka odhaduje, že projekt Elmed bude schopný pokrýt až 16 % současných energetických potřeb Tuniska a pomůže vyřešit jeho rostoucí nedostatek energie dovozem elektřiny z Itálie.

Zpráva Oxfordského institutu pro energetické studie z roku 2016 je toho názoru, že předchozí projekty ztroskotaly na tom, že byly navržené jen jako jednosměrný obchodní model. To umožnilo pouze vývoz obnovitelných zdrojů energie ze severní Afriky do Evropy.

Další výhodou projektu Elmed je, že zapadá do strategie Evropské unie pro Afriku. Kromě již navázaných vazeb s Marokem, se evropské instituce zaměřují také na oblast Sahelu a Tuniska. V roce 2018 přijala EU balíček finanční pomoci ve výši 305 milionů eur ve formě grantů pro Tunisko - nejmenší zemi v oblasti Maghrebu.

„Tunisko je privilegovaným partnerem. Vždy se může spolehnout na naši plnou a trvalou podporu v průběhu tohoto obtížného přechodného období, které zahrnuje jak demokratický přechod, tak sociálně-ekonomickou transformaci,“ řekla komisařka pro zahraniční věci Federica Mogherini.

Obchod může omezit migraci

Spolupráce přichází také v rámci úsilí EU při snižování rizika nelegální migrace z Afriky. Obnovitelné zdroje energie by mohly být pozitivním příkladem pro posílení politických i hospodářských vazeb mezi EU a Tuniskem.

Odborníci věří v úspěch projektu, protože výstavba Elmedu je poměrně snadná a netrvá dlouho. Investice do projektů v oblasti elektřiny jsou navíc také relativně nízké - kapitálové náklady na propojení Elmedu se odhadují na přibližně 600 milionů eur. Pro porovnání, kapitálové náklady na kontroverzní plynovod Nord Stream 2 mezi Ruskem a Evropou jsou okolo 8 miliard eur.

Dalším důležitým aspektem Elmedu je, že propojení elektřiny by podpořilo úsilí EU při plnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody o klimatu zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů. Mohlo by také podpořit hospodářský růst na chudším jihu Itálie, zejména na Sicílii. Tamní nově vybudované solární parky by mohly být propojeny se solárními parky v Tunisku. Konečným cílem by mohl být integrovaný trh s elektřinou proudící ze severní Afriky do Skandinávie.