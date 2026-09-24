Podvedla investory, vydělala miliardy a teď má film. Natočila ho, než šla do vězení

Film režisérů Lance Oppenheima a Nathana Fieldera vznikal v roce 2023 během 34 dnů před nástupem Holmesové do vězení, kde si odpykává více než jedenáctiletý trest. Do kin má snímek přijít 16. října.
Trailer začíná přímou otázkou Fieldera: „Opravdu máte pocit, že jste neudělala nic špatného?“ A Holmesová odpovídá stručně: „Neudělala.“
Když se jí filmař následně ptá, kde se věci pokazily, Holmesová říká: „Kéž bych to věděla. Nevím. Nemám pocit, že tomu rozumím.“
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Dokument tak podle americké ABC News zachycuje Holmesovou v době, kdy stále tvrdila, že neudělala nic špatného. V jedné ze závěrečných scén traileru pak říká: „Nemám co skrývat.“
Filmař se nastěhoval k rodině
Fielder, známý především satirickým pořadem Nathan for You, nezůstal pouze u klasického rozhovoru. Podle ABC News se ve filmu přestěhoval přímo k Holmesové, jejímu partnerovi Billymu Evansovi a jejich dětem. Kamera tak měla rodinu sledovat prakticky nepřetržitě.
Holmesová přitom ve filmu vysvětluje, proč s takovým zásahem do soukromí souhlasila. „Myslím, že právě teď je ten okamžik, kdy je potřeba tento příběh zachytit, než odejdu,“ říká v traileru.
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Fielder se následně zaměřuje také na jejího manžela. Evans pochází z rodiny úspěšných hoteliérů a s Holmesovou se seznámil v roce 2017, tedy v době, kdy se impérium Theranosu začínalo hroutit. „Nikdy jste neměl podezření, že vám lhala?“ ptá se ho například. „Ne, nikdy,“ reaguje Evans.
Jedna slza
Trailer přitom podle kanadské CBC ukazuje i mnohem intimnější stránku Holmesové. V jednu chvíli při rozhovoru hledí Fielderovi přímo do očí a po tváři jí steče jediná slza.
CBC upozorňuje, že Fielder k ní přistupuje otevřeně skepticky a pokládá jí nepříjemné otázky. Film tak podle stanice začíná jako intimní portrét ženy, která se ocitla ve vězení, ale postupně se mění v mnohem širší pohled na celý příběh Theranosu.
Holmesová se ve filmu vrací také ke svému přesvědčení, že se nestala vědomou součástí podvodu. Její obhajoba je přitom v ostrém kontrastu s výsledkem trestního řízení.
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Holmesová založila Theranos v roce 2003 a tvrdila, že firma vyvinula revoluční zařízení schopné provádět stovky různých krevních testů z několika kapek krve odebraných z prstu. Firma díky tomu přilákala stovky milionů dolarů od investorů a její hodnota se v jednu chvíli odhadovala na miliardy dolarů.
V roce 2014 byla Holmesová podle Forbesu nejmladší americkou self-made miliardářkou. O rok později se začaly objevovat informace zpochybňující fungování technologie a v roce 2018 proti ní federální úřady vznesly trestní obvinění.
Holmesová byla nakonec v lednu 2022 porotou uznána vinnou ze spiknutí s cílem podvést investory a ze tří případů podvodu vůči konkrétním investorům. V listopadu téhož roku jí soud uložil 11 let a tři měsíce vězení. Do výkonu trestu nastoupila 27. dubna 2023.