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Podvedla investory, vydělala miliardy a teď má film. Natočila ho, než šla do vězení

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  20:00
Elizabeth Holmesová, odsouzená zakladatelka zkrachovalého biotechnologického startupu Theranos, si znovu říká o pozornost. V novém dokumentu You Can See Everything nechala filmaře nahlédnout do svého soukromí krátce před nástupem do vězení. Nový trailer ukazuje nejen její rodinu, ale také konfrontace s režisérem Nathanem Fielderem, který se jí opakovaně ptá na podvod, kvůli kterému skončila za mřížemi.

Film režisérů Lance Oppenheima a Nathana Fieldera vznikal v roce 2023 během 34 dnů před nástupem Holmesové do vězení, kde si odpykává více než jedenáctiletý trest. Do kin má snímek přijít 16. října.

Elizabeth Holmesová zatím do vězení nenastoupila. (27. dubna 2023)
Když byla Holmesová na svém byznysovém vrcholu, často promlouvala na světových tiskových konferencích. (29. září 2015)
Elizabeth Holmesová obviněná z podvodu s krevními testy u soudu. (18. listopadu 2022)
Elizabeth Holmesová obviněná z podvodu s krevními testy u soudu. (18. listopadu 2022)
14 fotografií

Trailer začíná přímou otázkou Fieldera: „Opravdu máte pocit, že jste neudělala nic špatného?“ A Holmesová odpovídá stručně: „Neudělala.“

Když se jí filmař následně ptá, kde se věci pokazily, Holmesová říká: „Kéž bych to věděla. Nevím. Nemám pocit, že tomu rozumím.“

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Dokument tak podle americké ABC News zachycuje Holmesovou v době, kdy stále tvrdila, že neudělala nic špatného. V jedné ze závěrečných scén traileru pak říká: „Nemám co skrývat.“

Filmař se nastěhoval k rodině

Fielder, známý především satirickým pořadem Nathan for You, nezůstal pouze u klasického rozhovoru. Podle ABC News se ve filmu přestěhoval přímo k Holmesové, jejímu partnerovi Billymu Evansovi a jejich dětem. Kamera tak měla rodinu sledovat prakticky nepřetržitě.

Holmesová přitom ve filmu vysvětluje, proč s takovým zásahem do soukromí souhlasila. „Myslím, že právě teď je ten okamžik, kdy je potřeba tento příběh zachytit, než odejdu,“ říká v traileru.

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Fielder se následně zaměřuje také na jejího manžela. Evans pochází z rodiny úspěšných hoteliérů a s Holmesovou se seznámil v roce 2017, tedy v době, kdy se impérium Theranosu začínalo hroutit. „Nikdy jste neměl podezření, že vám lhala?“ ptá se ho například. „Ne, nikdy,“ reaguje Evans.

Jedna slza

Trailer přitom podle kanadské CBC ukazuje i mnohem intimnější stránku Holmesové. V jednu chvíli při rozhovoru hledí Fielderovi přímo do očí a po tváři jí steče jediná slza.

CBC upozorňuje, že Fielder k ní přistupuje otevřeně skepticky a pokládá jí nepříjemné otázky. Film tak podle stanice začíná jako intimní portrét ženy, která se ocitla ve vězení, ale postupně se mění v mnohem širší pohled na celý příběh Theranosu.

Holmesová se ve filmu vrací také ke svému přesvědčení, že se nestala vědomou součástí podvodu. Její obhajoba je přitom v ostrém kontrastu s výsledkem trestního řízení.

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Holmesová založila Theranos v roce 2003 a tvrdila, že firma vyvinula revoluční zařízení schopné provádět stovky různých krevních testů z několika kapek krve odebraných z prstu. Firma díky tomu přilákala stovky milionů dolarů od investorů a její hodnota se v jednu chvíli odhadovala na miliardy dolarů.

V roce 2014 byla Holmesová podle Forbesu nejmladší americkou self-made miliardářkou. O rok později se začaly objevovat informace zpochybňující fungování technologie a v roce 2018 proti ní federální úřady vznesly trestní obvinění.

Holmesová byla nakonec v lednu 2022 porotou uznána vinnou ze spiknutí s cílem podvést investory a ze tří případů podvodu vůči konkrétním investorům. V listopadu téhož roku jí soud uložil 11 let a tři měsíce vězení. Do výkonu trestu nastoupila 27. dubna 2023.

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