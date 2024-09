O svátcích utratí americké domácnosti online rekordní sumy, předpovídá analýza

Obyvatelé Spojených států amerických mají v plánu využít slevové akce, které tamní obchodníci na konec letošního roku již tradičně připravují. Největší poptávka se očekává po zlevněné elektronice, oblečení i po sportovním zboží. Více než polovina Američanů má nakupovat hlavně přes telefon, píše portál The Washington Post.

„Američtí spotřebitelé se těší na nejvýznamnější část letošní nákupní sezony. Přispívá k tomu i solidní růst jejich mezd z poslední doby i stále velmi silný pracovní trh. Tyto faktory jim dávají potřebnou důvěru i motivaci ke zvýšení výdajů,“ potvrzuje také analytik John Mercer z výzkumné společnosti Coresight Research.

Na žně se připravují i prodejci elektroniky

Aktuální americké maloobchodní tržby jsou v posledních měsících poměrně stabilní a nevymykají se předchozím trendům. V srpnu tyto tržby v meziměsíčním srovnání stouply o 0,1 procenta. Proti loňskému srpnu však byly vyšší o zhruba 2 procenta. Zároveň je ale zřejmé, že Američané během letošního léta příliš neutráceli za elektroniku či nábytek. To potvrzuje myšlenku, že tyto výdaje mají v plánu až na konec nynějšího roku.

„Očekáváme, že řada Američanů bude letos nakupovat dražší televizory. Podobné to bude i v případě dalších spotřebičů, které v domácností využívají. Značnou poptávku očekáváme také třeba u cenově náročnějších make-upů či hydratačních krémů. Data ale také ukazují, že zákazníci mají v plánu hledat a využívat lákavé slevové akce,“ domnívá se odborník Taylor Schreiner, který působí ve společnosti Adobe Digital Insights.

Maloobchodního analytika Mickeyho Chadha ze společnosti Moody’s nová analýza nepřekvapila. Její výsledky podle něj potvrzují aktuální i budoucí trendy. Zároveň ale odborník doplňuje, že apetit k utrácení mohou v konečném důsledku velmi ovlivnit právě i obchody. „Je na obchodnících, jaké slevy zákazníkům nabídnou. Měli by ale myslet na to, že řada amerických spotřebitelů s nákupy otálí do doby, dokud nenarazí na opravdu zajímavou nabídku,“ komentuje situaci Chadha.

Slevy hlavně na sportovní zboží

Dominantní většina amerických obchodů plánuje na konec letošního roku velmi lákavé slevy, které se mají dotknout primárně sportovního zboží. Nejlepší nabídky by měly být k mání v týdnu kolem Dne díkůvzdání. Průměrné slevy v tomto období by se měly vyšplhat až na hranici 30 procent. Výprodeje se mají protáhnout právě až do konce prosince.

Řadu amerických domácností ale stále trápí vysoké ceny bydlení i potravin. Zadlužení tamních spotřebitelů se zvyšuje a podle odhadů by k růstu mělo docházet i v dalších měsících. Analytik Taylor Schreiner očekává, že výdaje na splátky v případě amerických domácností do konce roku 2024 meziročně stoupnou o asi 11,4 procent, uzavírá The Washington Post.