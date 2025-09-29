Těsné ano pro elektronické průkazy znamenalo úlevu pro švýcarské politiky. Ti totiž plány na virtuální občanky převážně vítali. Obě komory švýcarského parlamentu podpořily toto opatření velkou většinou a vláda doporučila hlasovat kladně.
Zdejší politici také mají v paměti fiasko se zaváděním nových průkazů v roce 2021. Tehdy je voliči odmítli. Vadilo jim, že se na průkazech měly podílet soukromé společnosti.
V reakci na tyto obavy bude nyní švýcarský stát poskytovat elektronický průkaz totožnosti, který nebude povinný a zároveň bude bezplatný, informoval The Guardian.
Ztráta soukromí
Švýcarské úřady nyní očekávají, že elektronický průkaz totožnosti pomůže lidem prokázat svou totožnost online, což usnadní přístup k vládním službám nebo prokázání věku, například při nákupu alkoholu.
Elektronický průkaz totožnosti půjde použít také v kamenných obchodech, například k otevření bankovního účtu nebo k prokázání věku v barech a klubech.
Z bezpečnostních důvodů je elektronický průkaz propojen pouze s jedním mobilem, takže uživatelé si budou muset pořídit nový elektronický průkaz, pokud své zařízení vymění.
|
S občankou v mobilu lze volit už v lednu. Aplikaci má přes půl milionu lidí
Novinka má i své odpůrce. Ti mají obavu o osobní údaje. Míní, že novinka otevírá dveře masovému sledování. Obávají se také, že nyní dobrovolná novinka se po čase stane povinnou, takže znevýhodní lidi, bez chytrých telefon, píše The Guardian.
Koalice pravicových stran a stran zabývajících se ochranou osobních údajů dokonce shromáždila více než 50 tisíc podpisů proti elektronickým průkazům totožnosti.
Jinde to funguje
Vláda argumentuje, že možnost digitální identifikace podpoří švýcarskou ekonomiku tím, že přiblíží tuto zemi, která není členem Evropské unie, jejím sousedům.
Do konce roku 2026 by totiž všichni občané EU měli mít možnost si digitální peněženku založit. Umožní jim ukládat občanské průkazy, řidičské průkazy a vysokoškolské diplomy na jednom místě online, aby mohli kdykoli prokázat svou totožnost a měli snazší přístup k vládním i soukromým službám.
Digitální peněženka je dobrovolná, založená na otevřeném zdrojovém kódu a je testována 550 veřejnými orgány a soukromými společnostmi v EU, Norsku, Islandu a na Ukrajině.
|
Já to risknu, řekla a prodala cigarety nezletilému bez dokladů. Nebyla jediná
Některé země se již touto cestou už vydaly. Estonci již více než dvě desetiletí používají elektronické průkazy totožnosti sloužící k hlasování, digitálnímu podepisování dokumentů, přístupu k veřejným službám a nakupování online.
Na Ukrajině údajně čtrnáct milionů lidí používá aplikaci a webovou stránku Diia, která umožňuje ukládat digitální dokumenty, včetně pasů a průkazů totožnosti, a přistupovat ke státním službám, jako je placení pokut za dopravní přestupky a aktualizace řidičských průkazů.
Také Češi mohou mít občanku v mobilu díky aplikaci eDoklady, která nahrazuje občanský průkaz. Aktuálně je už možné se s ní prokazovat například na poštách, v bankách, u zdravotních pojišťoven nebo u voleb.