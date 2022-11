Elektroauta kupují nesprávní Američané. Nejezdí jimi, hromadí je v garážích

Američan Keller Strother si pořídil svůj první elektromobil Tesla Roadster v roce 2011. Dodnes ho má ve své garáži, kam k němu přibyly dokonce další dvě tesly a také historické Porsche 911, jehož spalovací motor nedávno vyměnil za baterii a elektromotory. „Tato technologie je životaschopná a rozhodně představuje lepší řešení,“ říká pyšně Američan. „A já jsem byl vždycky tak trochu posedlý tím, abych měl pro danou věc ten správný nástroj,“ dodává majitel tří tesel. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Ve Spojených státech se konečně elektromobily rozšiřují, data prodejů hovoří jasně. Skutečnost je však trochu jiná. Velký podíl automobilů na baterie si totiž pořizují domácnosti, které již jeden elektromobil vlastní. Případně již dva nebo dokonce tři. Typický řidič elektrovozu tak v USA nyní ustupuje superuživateli nebo, někdo by dokonce mohl říci, sběrateli. Navzdory svým dobrým úmyslům mohou tito dvoj- i vícenásobní majitelé ekoaut nevědomky zmenšovat přínosy, které mohou jejich vozy klimatu přinést.

Když miluješ svoje auto

„Za prvé, tato auta kupují nesprávní lidé,“ říká ekonom z Harvardské univerzity Ashley Nunes, který tuto problematiku již nějaký čas studuje. „Za druhé, způsob, jakým je tito lidé používají, velmi ztěžuje jejich přínos v oblasti emisí,“ dodává.

V nedávném průzkumu agentury Bloomberg mezi řidiči elektromobilů celých 14 procent respondentů uvedlo, že vlastní více než jedno vozidlo poháněné bateriemi, 6 procent dotázaných mělo v garážích dokonce tři a více takových vozidel. Tato dynamika zmnožování je zřejmá i z údajů o prodejích. Podle společnosti Edmunds přibližně 26 procent zákazníků elektromobilů v USA ve druhém čtvrtletí buď vyměnilo svůj ojetý elektromobil za nový, anebo jednoduše přidalo do své garáže další.

Dalších 9 procent šťastných čerstvých kupců elektromobilů již dříve jezdilo hybridním vozem. Vědci, politici a vedoucí pracovníci automobilek prosazují, aby elektromobily nahradily vozidla spalující benzin. Většinou se tak ale neděje, alespoň zatím ne...

Opakované nákupy elektrovozů nejsou podle odborníků samy o sobě špatné. Je to potvrzení správnosti technologie, jasný důkaz toho, že pokud se lidé seznámí s oběma možnostmi a mají na výběr, dávají přednost elektřině. Naznačuje to také, že typické výhrady zájemců o elektromobily, konkrétně obavy z dojezdu a nejasnosti ohledně nabíjení, se s používáním rychle vytrácejí. „Vypovídá to o míře našeho nadšení,“ říká ekonom z Berkeley Lucas Davis. „Tito lidé svá auta milují,“ dodává.

Tři tesly v garáži

Elektomobilita představuje problematický paradox. Auto na elektřinu je dekarbonizátor pouze do té míry, když zároveň kompenzuje jízdu auta na fosilní paliva, tak i emise potřebné k jeho výrobě. To je však proces, který zanechává mnohem větší uhlíkovou stopu než automobil na benzin. Jediný způsob, jak může elektromobil pokrýt své uhlíkové emise, je takříkajíc v nájezdu kilometrů. Kritické však je, že v domácnostech se dvěma, třemi nebo čtyřmi elektromobily toho každé z dalších aut moc nenajezdí. Pokud má vozidlo stát nečinně v garáži, je verze se spalovacím motorem pravděpodobně čistší volbou než elektromobil. A to už kvůli veškeré uhlíkové stopě, kterou s sebou výroba takového auta nese.

Jako příklad může posloužit v úvodu uvedený 62letý Američan Strother a jeho tři vozy značky Tesla. Spolu s manželkou najezdí ročně jen asi 15 000 km a jeho stěžejní roadster má po více než deseti letech na tachometru pouhých 11 000 km. „Od roku 2000 jsem do práce autem vůbec nedojížděl,“ říká Američan. „Občas ujedu více než pětačtyřicet kilometrů na jeden zátah, ale ne často.“ Manželé alespoň nabíjejí svá vozidla z domácích solárních panelů.

Ekonom Davis rovněž zjistil, že v amerických domácnostech s více vozidly bývá elektromobil sekundárním, nebo dokonce až terciálním vozem. Přibližně dvě třetiny domácností s elektromobilem měly doma zároveň také auto na benzinový pohon, se kterým jezdily častěji. Navíc je to nejčastěji poměrně neefektivní vozidlo, konkrétně velký automobil nebo SUV.

To je podle Davise špatně. „Pokud mají být elektromobily řešením pro životní prostředí, závisí to na jejich širokém rozšíření mimo to, že jsou jen předmětem předvádění pro bohaté lidi,“ dodává.

V současné době si samozřejmě většina amerických domácností nemůže dovolit ani jeden nový elektromobil. Výroba bude pravděpodobně zaostávat za poptávkou ještě několik let, neboť automobilky nyní spěchají s rozjezdem nových továren na baterie i jejich montážních linek. Protože je v současnosti nabídka tak omezená, činila průměrná cena elektromobilu v říjnu téměř 59 000 dolarů (1,4 milionu Kč), jak uvádí portál Edmunds.

Mnoho Američanů, kteří jsou ochotni a schopni tuto cenu zaplatit, zároveň nemusí prodávat svůj současný vůz, aby mohli přejít na jiný. Často si prostě ponechají obě auta: V USA mají domácnosti s elektromobilem v průměru 2,7 vozu, zatímco v celé zemi je to 2,1 vozu.

Jiná nedávná studie o amerických řidičských zvyklostech také zjistila, že domácnost, která nahradí svůj sekundární benzinový vůz elektromobilem, obvykle potřebuje vlastnit vůz déle než deset let, než se vyrovnají emise spojené s jeho výrobou.

„Zde získává elektronarativ další zásadní trhliny,“ říká ekonom z Harvardu Nunes. „Neznám nikoho, kdo by jezdil deset let starým elektromobilem. Vy snad ano?“ ptá se.

Motivujte k jízdě, ne k nákupu

Ukázalo se, že Američané jsou také značně „slabí“ ve šrotování jakýchkoli aut, postupem času se tato statistika ještě zhoršuje. Částečně je to proto, že vozidla jsou dnes tak spolehlivá, proto si je lidé nechávají déle. V USA je nyní registrováno 272 milionů vozidel pro 228 milionů řidičů.

Podle Toma Libbyho, zástupce ředitele pro průmyslové analýzy ve společnosti S&P Global Mobility, je také patrný trend, kdy řidiči vyměňují jedno elektrické vozidlo za druhé. „Mnoho řidičů se zbavuje svých tesel a vyměňují je za modely značek Lucid, Polestar či Rivian. Tyto značky jsou pro ně novější a unikátnější a nejsou spojeny s tak citlivým politickým hromosvodem, jakým je Musk.

USA nedávno zavedly daňové úlevy na nákup elektrických vozidel v místě prodeje. Nunes však tvrdí, že vlády by měly spíše motivovat k jízdě v elektrických vozidlech než k jejich nákupu. Elektromobil poskytuje určitá privilegia, pokud jde o parkování a přístup do rychlostních pruhů pro spolujízdu, Nunes si však představuje silnější finanční pobídky jeho uživatelům.

„Je otázka, do jaké míry mohou tato vozidla splnit své ekologické sliby,“ říká. „Není to proto, že by tato technologie nebyla dostatečně dobrá. Je to proto, že tolik závisí na způsobu jejich používání,“ říká harvardský ekonom.

Trh se brzy může změnit

V současné době je „modelem“ vlastnictví elektromobilu v USA garáž Američanů Jima a Maureen Holtanových, kteří žijí v kalifornském Oaklandu. Manželé na začátku roku 2020 přenechali svůj starý Nissan Cube zeti, koupili si elektrický Chevrolet Bolt a okamžitě s ním odjeli do Phoenixu a zpět, aby zjistili, zda je tato technologie připravena na cesty. „Tehdy jsme si uvědomili, že nemáme důvod jezdit v něčem jiném,“ říká 69letý Jim Holtan.

Letos na jaře, když jim zloději ukradli z druhého auta manželů, starého Fordu Escape, katalyzátor, nechali ho sešrotovat a koupili si druhý bolt. „Moje žena byla původně skeptik,“ říká Holtan, ale nakonec souhlasila, ať mají doma raději další elektromobil. V obou případech jejich auto zcela nahradilo vozidlo na benzin. Také však jezdí poměrně málo, dohromady jen kolem 30 000 km ročně. Stejně jako manželé Strotherovi je také nabíjejí z domácího solárního zdroje.

Existují jasné důkazy o tom, že trh s elektromobily se brzy může změnit. Nejenže se objevuje plejáda zcela nových elektrických možností, ale auta jsou stále větší a výkonnější. Osobní a nákladní automobily na baterie nyní dojedou dál, uvezou víc, a tak se stávají silným argumentem pro to, aby sloužily jako hlavní vozidlo rodiny. Až se sníží jejich ceny, budou stále častěji volbou i pro domácnosti s jedním autem a pro ty, kteří stále ještě jezdí v ojetých vozech.

„Pokud si chcete koupit elektromobil, jezděte s ním až do zemdlení,“ má ekonom Nunes jednoduchou radu pro všechny řidiče, kteří chtějí zachránit planetu, uzavírá Bloomberg.