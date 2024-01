Oxford má být hlavním městem elektrobusů. Londýn je po nehodě odstavil

Univerzitní město Oxford v hrabství Oxfordshire nyní elektrifikuje svoji autobusovou flotilu, aby se nadobro rozloučilo se spalovacími motory. Na financování projektu, jehož současná fáze přišla na 83 milionů liber, tedy 2,4 miliardy korun, se z více než poloviny podílely místní dopravní společnosti. Většinu zbývajících nákladů pokryl grant britského ministerstva dopravy.

Podle portálu Energy Live News bude mít Oxford v přepočtu na obyvatele víc elektrobusů než dosavadní bašty elektromobility Londýn či Glasgow.

Náměstek britského ministra dopravy Guy Opperman při slavnostním zahájení provozu první várky elektrobusů v Oxfordu připomněl, že 32 milionů liber (872 milionů Kč) pro tento projekt je malou částí vládního balíku pro elektrifikaci městské autobusové dopravy v Anglii mimo Londýn. „Podporujeme nejen klima, ale i lepší ovzduší ve městech a také zaměstnanost kvalifikovaných pracovníků ve Spojeném království,“ uvedl Opperman.

V rámci projektu vzniknou nabíjecí místa v depech obou tamějších dopravních společností. Ty zakoupily elektrobusy značky Wrightbus a Alexander Dennis. Druhá jmenovaná dodá dvoupatrové bateriové autobusy Enviro400EV, které mají 320kWh baterii a dojezd až 260 kilometrů. Wrightbus dodá také dvoupatrové elektrobusy s dojezdem až 320 kilometrů.

Příspěvkem oxfordské městské rady k projektu je závazek snížit dojezdové časy autobusů ve městě nejméně o deset procent. Cílem prioritizace autobusové dopravy je zajistit pro dopravce dostatečný zájem cestujících.

Součástí těchto opatření je plán na instalaci šesti nových dopravních filtrů známých jako „autobusové brány“. Jde o kamerami sledované úseky na strategických komunikacích, kam autobusy smějí vždy, osobní vozy rezidentů (na základě povolení) až stokrát ročně, vozy obyvatel okolních obcí až dvacetkrát ročně – a ostatní vůbec. Tato pravidla přitom platí ve stanovené době, typicky od sedmi hodin ráno do sedmi večer.

Elektrobusy v současné době jezdí také v Londýně, aktuálně však jejich provoz pozastavil provozovatel a nahradil je konvenčními autobusy. Jeden z nich totiž 11. ledna z dosud neznámých důvodů začal za jízdy hořet během dopravní špičky ve Wimbledonu. K hašení musely být přivolány tři požární jednotky. „Slyšeli jsme obrovskou ránu, Byli jsme vyděšení,“ řekl Londýňan Max Pashley, který bydlí nedaleko místa požáru, novinám City AM. „Autobus hoří, ty zplodiny jsou strašné...“ podělil se se zážitkem z hořícího vozidla na sociálních sítích další svědek. Žádnému z cestujících se naštěstí nic nestalo.

