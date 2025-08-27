Zákaz spalovacích motorů od roku 2035 je mimo realitu, píší automobilky Leyenové

Evropští výrobci automobilů se obrátili na Evropskou komisi s požadavkem na revizi plánů na snižování emisí. Zákaz spalovacích motorů na území Evropské unie, který by měl začít platit za deset let, už podle nich není realistický. Varují, že by emisní pravidla mohla oslabit automobilový průmysl i jeho dodavatelskou síť.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: František Dvořák, iDNES.cz

V dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové vyzývají šéfové automobilek k přehodnocení dřívějších plánů. Argumentují, že dominance čínských výrobců elektromobilů a nově zavedená cla ze strany Spojených států vytvořily na trhu nové překážky.

„Evropský plán transformace automobilového průmyslu musí přestat být idealistický a uznat současné průmyslové a geopolitické problémy,“ uvedli v dopise podle Bloombergu prezident Evropského sdružení výrobců automobilů Ola Källenius a šéf Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu Matthias Zink.

Nabíjení elektroaut. Bez zapojení měst to levné nebude, vysvětluje expert

„Splnit cíle v oblasti emisí oxidu uhličitého do roku 2035 je prostě už nereálné,“ pokračují. Toto oznámení poukazuje i na rostoucí napětí mezi klimatickými ambicemi a ekonomickými tlaky. Automobilky sice na trh uvedly již desítky modelů elektroaut, ta ale celkově tvoří jen patnáct procent prodejů.

Výrobci nadále generují většinu svých zisků právě z vozů se spalovacími motory, a to především z drahých SUV a prémiových modelů.

Pod tlakem jsou ale i dodavatelé. Propouštění oznámil například Continental, s poklesem ziskovosti se potýká i Valeo zaměřené na vývoj a hi-tech řešení pro chytrou mobilitu a autonomní řízení. Analytici očekávají, že tyto tlaky podnítí i další restrukturalizaci.

Chceme zrušit zákaz prodejů aut se spalovacím motorem, řekl Kupka

Evropští politici dosud cíl zákazu aut se spalovacími motory obhajovali jako nezbytný krok pro splnění klimatických závazků. Ekologické skupiny nadále tvrdí, že varování ze strany průmyslu jsou přehnaná a poukazují na stabilní růst prodeje dobíjecích vozů. Vzniká podle nich také mnoho projektů v oblasti baterií.

Zákaz prodeje modelů, které využívají fosilní paliva, schválil Evropský parlament po letech diskusí v roce 2022.

