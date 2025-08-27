V dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové vyzývají šéfové automobilek k přehodnocení dřívějších plánů. Argumentují, že dominance čínských výrobců elektromobilů a nově zavedená cla ze strany Spojených států vytvořily na trhu nové překážky.
„Evropský plán transformace automobilového průmyslu musí přestat být idealistický a uznat současné průmyslové a geopolitické problémy,“ uvedli v dopise podle Bloombergu prezident Evropského sdružení výrobců automobilů Ola Källenius a šéf Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu Matthias Zink.
„Splnit cíle v oblasti emisí oxidu uhličitého do roku 2035 je prostě už nereálné,“ pokračují. Toto oznámení poukazuje i na rostoucí napětí mezi klimatickými ambicemi a ekonomickými tlaky. Automobilky sice na trh uvedly již desítky modelů elektroaut, ta ale celkově tvoří jen patnáct procent prodejů.
Výrobci nadále generují většinu svých zisků právě z vozů se spalovacími motory, a to především z drahých SUV a prémiových modelů.
Pod tlakem jsou ale i dodavatelé. Propouštění oznámil například Continental, s poklesem ziskovosti se potýká i Valeo zaměřené na vývoj a hi-tech řešení pro chytrou mobilitu a autonomní řízení. Analytici očekávají, že tyto tlaky podnítí i další restrukturalizaci.
Evropští politici dosud cíl zákazu aut se spalovacími motory obhajovali jako nezbytný krok pro splnění klimatických závazků. Ekologické skupiny nadále tvrdí, že varování ze strany průmyslu jsou přehnaná a poukazují na stabilní růst prodeje dobíjecích vozů. Vzniká podle nich také mnoho projektů v oblasti baterií.
Zákaz prodeje modelů, které využívají fosilní paliva, schválil Evropský parlament po letech diskusí v roce 2022.