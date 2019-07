Do dvou let zaplaví Evropu třikrát tolik modelů elektroaut než doposud

Zájem o elektrická auta nyní stagnuje. Důvodem je nedostatek dobíjecích stanic a vyšší ceny. Cenově dostupnější varianty by však mohly přimět spotřebitele odejít od benzinových a naftových vozů dříve, než se očekávalo, píše server BBC.



V roce 2021 by měly automobilky na trh dodat 92 plně elektrických modelů a 118 tzv. plug-in hybridních vozů, které je možné dobíjet ze zásuvky. Pokud automobilky tyto plány dodrží, mohlo by do roku 2025 mít „zástrčku“ 22 procent vyrobených vozidel. Výrobci by tak byli schopní splnit emisní cíl EU týkající se automobilů, který počítá s emisemi oxidu uhličitého ve výši 95 gramů na kilometr.

Největší závody na výrobu elektrických vozů budou v Německu, Francii, Španělsku a Itálii. Do roku 2023 by v regionu mohlo být 16 závodů na velké lithium-iontové baterie.

Mezi elektrickými vozy se objevují i luxusní sportovní značky. Tento týden automobilka Lotus, kterou vlastní čínská Geely, představila své elektrické „hyperauto“ Evija v ceně dvou milionů liber (57 milionů Kč), které je schopné dosáhnout rychlosti přes 320 kilometrů v hodině. V březnu firma Automobili Pininfarina představila podobně drahý vůz Battista.