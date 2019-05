Všechna elektřina patří lidu. Corbyn chce znárodnit britskou rozvodnou síť

Znárodnit síť by chtěl v případě, že se stane premiérem, informuje list Financial Times. Návrh Corbyn zveřejnil společně se stínovou ministryní pro energie a klimatické změny Rebeccou Long-Baileyovou v dokumentu Bringing Energy Home (v překladu Přiveďme energii domů).



Kromě úlevy životnímu prostředí chce znárodněním umožnit lidem nakupování energií za „férové ceny“. „Naše Zelená průmyslová revoluce prospěje pracujícím lidem,“ řekl televizi BBC. Privatizace rozvodné sítě je totiž podle labouristů okradla.



„Je to urážka a nespravedlnost na našich vlastních lidech a na naší planetě,“ citoval Long-Baileyovou list The Guardian. „Provozovatelé sítě je oškubávají a plní si své vlastní kapsy místo toho, aby investovali do obnovitelných zdrojů,“ dodala.



Jen tím uškodíte, tvrdí kritici

Kritici zestátnění poukazují na to, že by jím Corbyn dosáhl přesného opaku. „V podstatě tím pověsí nad Británii značku, na které bude napsáno ‚Zavřeno’,“ řekl Guardianu Matthew Fell, šéf největší energetické lobby v zemi.



„Tyto plány ohrožují pokračování potřebné modernizace rozvodné sítě, která započala po privatizaci. Nikdo se přeci nechceme vrátit zpět k častým výpadkům elektřiny, které si pamatujeme z dob, kdy síť patřila státu,“ dodal.



Podle společnosti National Grid, jednoho z majitelů části rozvodné sítě, by znárodnění navíc zpomalilo přechod k obnovitelným zdrojům. Právě ten totiž firma v brzké budoucnosti plánuje. Země i díky tomu minulý týden oslavila týden fungování, aniž by spálila jediný kousek uhlí.



„National Grid má jednu z nejspolehlivějších rozvodných sítí na světě,“ tvrdila firma. „Návrhy na zestátnění jen zpomalují ohromný pokrok a tok investicí, které už teď pomáhají naší zemi stát se v oblasti zelené energie lídrem,“ dodala.



Znárodnění pod tržní cenou

Kromě rozvodné sítě plánuje Corbyn i zestátnění pošty, železnic a vodovodů. Přestože se ve Velké Británii obvykle zestátňuje či vykupuje výměnou za tržní cenu, v Corbynových plánech o tržní částce není zmínka. Naopak se v nich mluví o tom, že se do ceny bude muset započítat částečná likvidace majetku po jeho privatizaci – tedy že se cena bude nejspíš pohybovat hluboko pod tržní hodnotou.



Jak hluboko pod cenou by vláda nakupovala můžeme ilustrovat na příkladě vodovodní sítě. Stínový ministr John McDonnell Financial Times řekl, že by ji vláda, v případě, že ji povedou labouristé, odkoupila za méně než 15 miliard liber (cca 441 miliard korun). Její tržní cena se přitom pohybuje kolem 44 miliard liber (zhruba 1,3 bilionu korun).

Podle právníka Dana Neidle z firmy Clifford Chance by návrh labouristů právě kvůli nákupu pod cenou mohl odporovat mezinárodnímu právu. Tvrdí, že není na labouristech, aby rozhodovali, co je férová cena. „To není britský precedens a není to ani mezinárodní precedens,“ řekl BBC.

Konzervativec Chris Philip pak tvrdí, že by znárodnění ve výsledku mohlo daňové poplatníky stát až 100 miliard liber (téměř tři biliony korun). Labouristům podle něj chybí plán, jak ho zaplatit. „Další půjčky a zvyšovaní daní by byly nevyhnutelné,“ uvedl.