Evropu zaplavuje levná solární elektřina, přebytek odhaluje slabiny sítí

Autor:
  11:50
Francie v posledních dnech zaplavuje evropskou energetickou síť levnou elektřinou ze slunce. Kombinace mimořádně slunečného počasí a stabilního výkonu jaderných elektráren vytvořila výrazný přebytek, který tlačí ceny elektřiny do záporu a odhaluje širší problém, s nímž se potýká celá Evropa: síť nestíhá rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů.

Plovoucí solární park v Peyrolles-en-Provence ve Francii (29. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Minulý čtvrtek vystoupala výroba ze solárních elektráren ve Francii nad 20 gigawattů, zatímco jaderné elektrárny dodávaly téměř 40 gigawattů. Způsobil to především příliv teplého vzduchu ze severní Afriky, který vyčistil oblohu a přinesl nad Francii stabilní slunečné počasí.

Takto vysoká produkce způsobila, že země začala masivně vyvážet elektřinu do sousedních států včetně Německa, Itálie či Velké Británie. Exporty přesáhly hranici 15 gigawattů, píše agentura Bloomberg.

Přebytek energie se okamžitě promítl do ceny. Na burze Epex Spot se intradenní ceny elektřiny kolem poledne propadly přibližně na minus 8 eur za megawatthodinu. V aukci na dodávky elektřiny na pátek se ceny držely pod nulou po dobu čtyř hodin. Situace přitom není zcela výjimečná – v posledních týdnech francouzská společnost EDF udržovala jaderné reaktory v provozu i přes klesající ceny na žádost provozovatele sítě, aby zajistila její stabilitu.

Elektřiny je moc, úložišť málo. Ceny klesly na rekordně nízkou úroveň

Francie tak ilustruje fenomén, který se stále častěji objevuje napříč Evropou: elektřiny je v některých chvílích tolik, že ji není kam umístit. Rychlý rozvoj solárních elektráren během poslední dekády proměnil tento zdroj z okrajové technologie v dominantní pilíř letní výroby elektřiny. Jenže infrastruktura – přenosové sítě, bateriová úložiště i flexibilní řízení spotřeby – za tímto růstem zaostává.

Výroba se musí omezovat

Výsledkem je takzvaný „curtailment“, tedy nucené omezování výroby. Producenti musí v době špičky své elektrárny vypínat, protože síť nedokáže přebytečnou energii absorbovat. V nadcházejících měsících by tak mohlo přijít nazmar až 40 terawatthodin elektřiny, což odpovídá roční spotřebě širší oblasti Londýna. Proti loňsku jde o nárůst zhruba o čtvrtinu.

Tento paradox má i ekonomické důsledky. Spotřebitelé často platí dvakrát: nejprve prostřednictvím dotací, které podpořily boom solární energetiky, a podruhé ve chvíli, kdy jsou výrobci kompenzováni za to, že elektřinu nevyrábějí. Přebytek navíc tlačí ceny hluboko do záporu, což zásadně mění ekonomiku projektů, které ještě nedávno působily jako bezpečná investice.

Spotoví zákazníci těží ze záporných cen elektřiny. Vydělá, kdo spotřebu načasuje

„Předpoklady, na nichž stály investice do solární energie během energetické krize a krátce po ní už neplatí,“ uvedl pro Bloomberg šéf společnosti Sonnedix Axel Thiemann. „Negativní ceny i omezování výroby snižují výnosy.“

Evropa má dnes instalovaný solární výkon zhruba 490 gigawattů, což z něj činí největší zdroj elektřiny na kontinentu – před plynem, větrem i jádrem. Letos by mělo přibýt dalších zhruba 80 gigawattů. S rostoucí kapacitou se ale prohlubuje i takzvaný efekt kanibalizace, kdy vysoká výroba ze solárů sráží ceny právě v době, kdy tyto zdroje produkují nejvíce.

Potíže se sítí

Problém není jen ekonomický, ale i technický. Velké objemy solární energie ztěžují řízení frekvence a napětí v síti, protože na rozdíl od tradičních elektráren nevyužívají rotující turbíny, které pomáhají stabilizovat provoz. Výkyvy v napětí přitom stály i za rozsáhlým blackoutem ve Španělsku a Portugalsku v loňském roce.

Řešení je zřejmé, ale nákladné. Evropská komise odhaduje, že do modernizace sítí bude do roku 2040 potřeba investovat zhruba 1,2 bilionu eur. Klíčovou roli mají sehrát i bateriová úložiště, jejichž kapacita by se měla do roku 2030 zčtyřnásobit. Některé země už reagují – například Německo chce více podporovat kombinaci solárních parků s bateriemi.

Jak se v Česku sdílí elektřina. Od srpna přijdou změny, slibuje datové centrum

Podle šéfky společnosti Vattenfall Anny Borgové je nutné postupovat vyváženě: „Jediný způsob, jak se zbavit závislosti na dovozu fosilních paliv a cenových výkyvů, je mít více výroby elektřiny, silnější sítě a větší flexibilitu.“

Dokud se ale nepodaří tyto tři oblasti rozvíjet současně, bude Evropa čelit paradoxu čisté energetiky: i v době, kdy vyrábí rekordní množství bezemisní elektřiny, její část jednoduše přijde vniveč. „Solární panely, které nemohou dodávat elektřinu do sítě, nesníží ani jedinou tunu emisí CO2, upozornil podle Bloombergu šéf německé energetické společnosti E.ON Leonhard Birnbaum.

