Elektřiny je moc, úložišť málo. Ceny klesly na rekordně nízkou úroveň

Velkoobchodní ceny elektřiny v Evropě klesly na rekordně nízké úrovně, v Německu a ve Francii se dostaly až do výrazně záporných hodnot. Příčinou je silná produkce solární energie v kombinaci s nižší poptávkou v době státních svátků. S odvoláním na údaje evropské burzy Epex Spot, kde se obchoduje s elektřinou na krátkodobém trhu, to uvedla agentura Bloomberg.
Podle dat z burzy se ceny elektřiny kolem poledne v Německu a ve Francii přiblížily až k minus pětiset eurům (12 200 Kč) za megawatthodinu, protože v systému bylo více elektřiny, než se stihlo spotřebovat.

V tomto týdnu byly ceny v několika zemích kolem poledne záporné. Podle německé společnosti ANE GmbH & Co. KG, která se zabývá analýzami a poradenstvím na energetických trzích, by tento trend měl pokračovat i o víkendu, protože snížená poptávka průmyslu způsobuje přebytek elektřiny v systému.

Negativní ceny se objevují čím dál častěji i v dalších zemích, zejména v době vysoké výroby z obnovitelných zdrojů. Ukazuje to na problém evropské energetiky, kde jsou nedostatečné kapacity úložišť elektřiny a omezená kapacita elektrických sítí, které nedokážou elektřinu vždy přenést tam, kde je potřeba.

Přebytky tak nelze efektivně využít a někdy je nutné rovněž omezovat výrobu ze solárních elektráren. Výrazně záporné ceny pod minus sto eur za megawatthodinu jsou ale stále spíše výjimečné.

Produkce solárních elektráren v Německu by se podle modelů agentury Bloomberg měla v pátek přiblížit dnešnímu rekordu kolem třiapadesáti gigawattů. To by mohlo být více, než činí poptávka.

„Počasí je skvělé, výroba elektřiny ze slunce je vysoká a v mnoha zemích je prodloužený víkend,“ řekl meteorolog a obchodník s elektřinou společnosti ANE Stephan Späth. V zemích jako Německo, Francie, Británie a Španělsko je v pátek nebo v pondělí kvůli svátku volno.

