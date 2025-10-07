Záměr výstavby nového jaderného zdroje kabinet schválil loni, následně ustoupil od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie a představitelé vlády v této souvislosti oznámili spolupráci s USA.
V září slovenská vláda schválila dohodu o spolupráci s vládou USA, která podle médií vytváří právní a institucionální rámec kooperace obou zemí v oblasti civilní jaderné energetiky a zodpovědného využívání jaderné energie. Má zásadní význam pro budování nového jaderného zdroje. Slovenské ministerstvo hospodářství tehdy uvádělo, že Bratislava si zachovala pravomoc při výběru partnerů, technologie i způsobu financování projektu.
Dva ruské bloky elektrárny v Bohunicích jsou minulostí, Slovensko chce stavět nové
Hlavní podíl na výrobě elektřiny na Slovensku mají už v současnosti jaderné elektrárny. Největší výrobce elektřiny v zemi, společnost Slovenské elektrárne (SE), pracuje na dokončení čtvrtého bloku v atomové elektrárně Mochovce. Kontrolní podíl v SE drží Energetický a průmyslový holding českého podnikatele Daniela Křetínského.