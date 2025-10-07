Slovensko podepsalo s USA dohodu, postaví nový jaderný blok

  12:34
Slovenská vláda podepsala mezistátní dohodu s USA o výstavbě nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích na Slovensku. Zařízení o výkonu přes 1 000 megawattů bude ve vlastnictví státu, uvedl premiér Robert Fico.
Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice

Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice (13. září 2022) | foto: Profimedia.cz

Jaderná atomová elektrárna Jaslovské Bohunice na Slovensku je také pod přísným...
Dispečerské pracoviště II. bloku Jaderné elektrárny V1 v Jaslovských...
Slovenská jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice (2010)
Slovenská jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice. (2004)
Záměr výstavby nového jaderného zdroje kabinet schválil loni, následně ustoupil od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie a představitelé vlády v této souvislosti oznámili spolupráci s USA.

V září slovenská vláda schválila dohodu o spolupráci s vládou USA, která podle médií vytváří právní a institucionální rámec kooperace obou zemí v oblasti civilní jaderné energetiky a zodpovědného využívání jaderné energie. Má zásadní význam pro budování nového jaderného zdroje. Slovenské ministerstvo hospodářství tehdy uvádělo, že Bratislava si zachovala pravomoc při výběru partnerů, technologie i způsobu financování projektu.

Dva ruské bloky elektrárny v Bohunicích jsou minulostí, Slovensko chce stavět nové

Hlavní podíl na výrobě elektřiny na Slovensku mají už v současnosti jaderné elektrárny. Největší výrobce elektřiny v zemi, společnost Slovenské elektrárne (SE), pracuje na dokončení čtvrtého bloku v atomové elektrárně Mochovce. Kontrolní podíl v SE drží Energetický a průmyslový holding českého podnikatele Daniela Křetínského.

