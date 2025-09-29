Vydavatele videoher Electronic Arts koupila skupina investorů. Utratili přes bilion

  15:17
Skupina investorů se dohodla na převzetí společnosti Electronic Arts (EA) stojící například za hrami Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Zaplatí za ni zhruba 55 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu Kč). Transakci ještě musejí schválit regulátoři a akcionáři společnosti EA.
Skupina zahrnuje americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Po dokončení obchodu budou akcie firmy EA staženy z burzy.

Kupní cena tak zahrnuje prémii 25 procent ke čtvrteční závěrečné ceně akcií na burze. V pátek se již v médiích objevily zprávy o možném převzetí, což vedlo k téměř 15procentnímu nárůstu ceny akcií EA.

Další propouštění u Electronic Arts. Odnesly to stovky lidí a Titanfall

Saúdskoarabský investiční fond PIF do herního průmyslu již dříve výrazně investoval a ve společnosti EA vlastní téměř desetiprocentní podíl, napsala agentura Bloomberg. V březnu se fond dohodl, že zaplatí 3,5 miliardy dolarů (zhruba 72,5 miliardy Kč) za koupi herní divize vývojářské společnosti Niantic, mezi jejíž tituly patří populární hra pro mobilní zařízení Pokémon Go.

Společnost EA proslula také například sportovními simulátory a populárními herními sériemi. Akcionáři firmy podle dohody obdrží za každou akcii 210 dolarů v hotovosti.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.