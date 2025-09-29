Skupina zahrnuje americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Po dokončení obchodu budou akcie firmy EA staženy z burzy.
Kupní cena tak zahrnuje prémii 25 procent ke čtvrteční závěrečné ceně akcií na burze. V pátek se již v médiích objevily zprávy o možném převzetí, což vedlo k téměř 15procentnímu nárůstu ceny akcií EA.
|
Další propouštění u Electronic Arts. Odnesly to stovky lidí a Titanfall
Saúdskoarabský investiční fond PIF do herního průmyslu již dříve výrazně investoval a ve společnosti EA vlastní téměř desetiprocentní podíl, napsala agentura Bloomberg. V březnu se fond dohodl, že zaplatí 3,5 miliardy dolarů (zhruba 72,5 miliardy Kč) za koupi herní divize vývojářské společnosti Niantic, mezi jejíž tituly patří populární hra pro mobilní zařízení Pokémon Go.
Společnost EA proslula také například sportovními simulátory a populárními herními sériemi. Akcionáři firmy podle dohody obdrží za každou akcii 210 dolarů v hotovosti.