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Meteorologové oficiálně potvrdili nástup El Niňa. Ovlivní počasí na celém světě

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  16:00
Meteorologové z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) ve čtvrtek oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niňo, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Vědci již dříve upozornili, že letošní El Niňo by mohlo být nejsilnějším v tomto století.
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Experti z NOAA potvrdili vznik El Niňa v oblasti rovníkového Tichého oceánu, kde jsou teploty vody vyšší než obvykle. Podle nich existuje 63procentní šance, že El Niňo bude koncem podzimu a začátkem zimy tak intenzivní, že se zařadí mezi největší jevy El Niňa v historických záznamech sahajících až do roku 1950.

„Musíme se obávat důsledků. Současný El Niňo se přidává k už tak značnému globálnímu oteplování. To znamená, že výsledné teploty v zasažených regionech by mohly být nevídané,“ řekl stanici BBC profesor Adam Scaife z britské meteorologické služby Met Office.

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El Niňo ovlivňuje proudění vzduchu v atmosféře a rozložení srážek po celém světě. Ve Spojených státech bývá spojováno například s vlhčím a bouřlivějším počasím na jihu země, vyšším rizikem pobřežních záplav, rozkvětem řas na západním pobřeží či změnami migračních tras mořských živočichů.

„Každé El Niňo je jiné, každé zanechává na počasí svůj vlastní otisk,“ uvedl v prohlášení ředitel americké National Weather Service Ken Graham. „Pokročilé monitorování a lepší porozumění vzorcům El Niňa nám umožňují přesněji předvídat jeho dopady a lépe připravit veřejnost i naše partnery na to, co přijde,“ doplnil.

Podle klimatoložky Abby Frazierové z Clark University jev El Niño zvyšuje množství tepla, které se z Tichého oceánu dostává do atmosféry, a tím vytváří podmínky pro častější či intenzivnější extrémy počasí. „Situace se může velmi rychle stát vážnou, zejména v oblasti Tichého oceánu,“ cituje její slova britský portál The Guardian.

Důsledky v celém světě

Dopady El Niňa se v jednotlivých částech světa výrazně liší. Pro suchem postižené části Blízkého východu by jev mohl přinést více srážek a částečně zmírnit nedostatek vody. Jiné regiony však mohou čelit většímu riziku sucha, záplav nebo extrémních veder.

„El Niňo může prospět americkému zemědělství,“ uvedl Jon Gottschalck z NOAA. Meteorolog Michael Ferrari z investičně-analytické společnosti Moby dodal, že podmínky pro pěstování obilovin a olejnin, zejména sóji, vypadají příznivě v osmnácti hlavních pěstitelských státech USA. U mléčného a masného skotu je však podle něj situace méně jednoznačná.

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Odborníci však varují, že El Niňo může výrazně narušit globální dodávky potravin. Sucho totiž ohrožuje plodiny, jako jsou kukuřice a rýže, v řadě významných zemědělských zemí včetně Indie, Vietnamu, Indonésie, Brazílie nebo Jihoafrické republiky.

„Máme docela jasné důkazy o tom, že americká ekonomika roste pomaleji, když jsou teploty nad normálem,“ cituje The Guardian slova amerického ekonoma Marshalla Burkea ze Stranfordovy univerzity, který se specializuje na vztah mezi klimatem, počasím a ekonomikou.

Odborníci upozorňují, že zemědělci se už nyní potýkají s vysokými cenami hnojiv a pohonných hmot. Případné výpadky úrody způsobené jevem El Niño by tak mohly tlak na potravinový trh dále zvýšit.

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