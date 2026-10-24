El Niño zasáhlo Indonésii, sucho zničilo tisíce hektarů rýžových polí

El Niño je přirozený klimatický jev, v jehož rámci dochází k oteplování oceánů. Letos ovšem jeho síla způsobuje v Jižní Americe, Africe a Asii sucho, vlny veder, požáry a další výkyvy.
Indonéský Garut v důsledku jevu zažívá vysušení více než 50 000 hektarů rýžových polí závislých na dešťové vodě. Místní obyvatelé navíc čelí nedostatku vody pro domácnost, kterou musí získávat z vyschlých koryt potoků.Podle Indonéské meteorologické, klimatologické a geofyzikální agentury se začátek období dešťů posouvá z obvyklého října až na listopad. To prodlužuje období sucha a zvyšuje riziko vzniku rozsáhlých lesních požárů. Indonésie nyní čelí nejničivějším lesním požárům za posledních jedenáct let.
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Na indonéském ostrově Batam přibývají datová centra. Místním ale neteče voda
Sucho v Indonésii se podepisuje i na odvětví palmového oleje. Na Borneu klesla hladina řeky Kapuas na úroveň, která znemožňuje plavbu nákladních člunů. Náhradní silniční doprava je ale výrazně pomalejší a dražší. Závody proto dočasně omezují výkup plodů od místních farmářů, protože zaplněné skladovací nádrže nelze plynule vyvážet.