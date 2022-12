Pověrčivost, slzy a štěstí. Španěly pobláznila loterie, hráli o 2,5 miliardy eur

Neuvěřitelně populární loterie El Gordo rozdává pohádkové výhry v celkové výši 2,5 miliardy eur, z nichž většina je rozdělena do stovek menších částek. Nákup a sdílení tiketů, kterým se ve španělštině říká „décimos“ (desetiny), je v předvánočním čase tradicí v rodinách, mezi přáteli i spolupracovníky.

Je běžné, že se mezi sebou domluví, dají peníze dohromady a kupují losy společně, přičemž často vybírají čísla na základě vlastní pověrčivosti.

Podle sdružení prodejců Anapal utratí Španělé za lístky na El Gordo v průměru 66,6 eura.

Loterie El Gordo není postavena na jackpotu, ale na složitém systému, který umožňuje vyhrát tisícům sázejících. Každý los se dělí na deset kuponů, takže lidé si obvykle kupují jen kupony. Proto je nejprodávanější los, nazývaný „decimo“ (desátý). Sgoodtojí 20 eur a jeho držitelé mohou získat 10 procent z vypsané výhry.

Už v několikatýdenním předstihu se před loterijními kancelářemi a stánky, zejména těmi, které v minulosti prodávaly výherní losy, tvoří fronty, a to i v mrazu a dešti. Prodej lístků začíná několik měsíců dopředu, letos odstartoval již v červenci.

Losování vánoční loterie v madridském divadle Teatro Real vždy 22. prosince, je ve Španělsku velkou společenskou událostí. Výherní čísla tradičně oznamují děti z madridské školy San Ildefonso a u televizních obrazovek je v přímém přenosu napjatě sledují miliony lidí.

Žáci vybírají ze dvou obřích otáčejících se bubnů míčky s čísly losů a jim odpovídajícími výhrami. Obě čísla zpívají s rytmickou kadencí, kterou ve Španělsku zná snad každý. Losování 22. prosince začalo v roce 1812.

Hlavní výhru, známou jako „El Gordo“, si rozdělí výherci v několika regionech, protože stejné číslo se dalo koupit vícekrát. Letos dosáhla celková výhra 2,52 miliardy eur, tedy o něco více než loni, kdy se hrálo o 2,41 miliardy eur.

Vzhledem k tomu, že se Španělsko stejně jako ostatní evropské země potýká s krizí životních nákladů a stagnujícími mzdami, nabylo losování vánoční loterie na významu.

Cítila, že ji výhra zasáhne

V divadle vypukl naprostý rozruch, když si Perla, nezaměstnaná matka dvou dětí peruánského původu, která seděla v divadle, uvědomila, že má v ruce výherní číslo El Gordo. Novinářům řekla, že výhru 400 000 eur před zdaněním (v přepočtu necelých 10 milionů korun, po zdanění téměř 8) utratí za nový dům, vzdělání svých dětí a dar katolické církvi.

„Cítila jsem, že mě dnes výhra zasáhne,“ řekla nadšeně novinářům, zatímco stála vedle svých dvou dětí.

Španělsko založilo svou národní loterii jako charitativní akci v roce 1763 za vlády krále Carlose III. Jejím cílem se později stalo posílení státní pokladny. Pomáhá také několika charitativním organizacím.

Existuje řada jiných loterií, které mají vyšší jednotlivé výhry, ale španělský El Gordo, který se pořádá rok co rok 22. prosince, patří mezi nejštědřejší na světě co do celkového objemu vyplácených peněz.