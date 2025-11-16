Kolik vydělávají evropské domácnosti. Ty české nedosahují ani na unijní průměr

Rozdíly v příjmech domácností napříč Evropou jsou v roce 2025 stále obrovské, a to i při přepočtu na kupní sílu. Země na východě kontinentu výrazně zaostávají za těmi na západě, jihoevropské ekonomiky nestačí na severoevropské, a to i navzdory jednotnému trhu i kulturní propojenosti. Příjmy bulharské domácnosti jsou téměř sedmkrát nižší než lucemburské. Češi na tom ale nejsou o mnoho lépe.
Domácnosti v Evropě se už od vypuknutí koronavirové pandemie musí potýkat s jedním problémem za druhým. Stále trvající ruská válka na Ukrajině, restriktivní měnová politika, energetická krize i obrovská inflační vlna, která se odrazila do cen zboží i služeb... Výrazněji se nepodařilo snížit rozdíly ani v příjmech domácností napříč evropskými státy, píše portál Euronews.

Vyplývá to z ukazatele mediánu ekvivalizovaného čistého příjmu umožňujícícho porovnávat úroveň příjmů mezi zeměmi po zohlednění velikosti domácností a zaplacených daní.

Podle tohoto ukazatele se v roce 2024 měly nejhůře domácnosti v Albánii. Tamní medián ekvivalizovaného čistého příjmu totiž dosáhl pouze na 3 075 eur, což je v přepočtu asi 77 tisíc korun. O mnoho lépe na tom loni nebyly ani domácnosti v Severní Makedonii (97 tisíc korun), Turecku (100 tisíc korun) anebo v Černé Hoře (107 tisíc korun).

Příliš dobře si nevedou Maďaři ani Slováci

V případě srovnání členských států Evropské unie se v pomyslném žebříčku na posledním místě umístila bulharská domácnost s 7 811 eury, což je zhruba 195 tisíc korun. O mnoho lépe na tom nebyly ty v Rumunsku (197 tisíc korun), Maďarsku (212 tisíc korun) či Slovensku (253 tisíc korun).

Česká republika se v rámci Evropské unie umístila 17. místě s 15 133 eury, což je v přepočtu přibližně 378 tisíc korun. Za sebou nechala domácnosti v Lotyšsku, Portugalsku, Chorvatsku, Litvě, Polsku a Řecku. Nejlépe se loni v absolutním vyjádření měly domácnosti v Lucembursku. Tamní medián ekvivalizovaného čistého příjmu totiž přeskočil hranici 50 tisíc eur (asi 1,3 milionu korun).

Průměr Evropské unie v roce 2024 činil 21 582 eur (zhruba 539 tisíc korun). „Loňské výsledky souvisí s historickým vývojem ekonomik, úrovní sociálních systémů i průmyslovou základnou,“ podotýká ekonom Stefano Filauro.

Aby medián ekvivalizovaného čistého příjmu zohledňoval i cenu zboží a služeb v dané zemi, je třeba tento ukazatel přepočítat na kupní sílu. V takovém případě se totiž rozdíly mezi všemi zeměmi výrazně zmenší.

Produktivita jako klíčový růstový faktor

V Albánii dosahuje medián ekvivalizovaného čistého příjmu v paritě kupní síly na 5 089 eur (asi 127 tisíc korun). Lépe na tom byla i Černá Hora s 7 309 eury (zhruba 182 tisíc korun) či Severní Makedonie s 7 609 eury (cca 190 tisíc korun).

Přepočet na kupní sílu výrazně ovlivnil i srovnání členských ekonomik EU. Nejhůře na tom byli Maďaři s 11 199 eury (279 tisíc korun), dále Slováci s 11 433 eury (asi 285 tisíc korun) a Řekové s 12 436 eury (zhruba 310 tisíc korun). Výrazně si polepšili naopak Bulhaři a Rumuni s 13 tisíci eury, což je asi 325 tisíc korun.

Česká republika si v této komparaci o jedno místo pohoršila a její medián ekvivalizovaného čistého příjmu loni po přepočtu na kupní sílu činil 16 972 eur (asi 425 tisíc korun). Lépe než Češi se v roce 2024 z tohoto pohledu měli Poláci, Chorvaté nebo Slovinci.

Zcela nejlépe z Evropské unie na tom byly domácnosti v Lucembursku (asi 934 tisíc korun), Rakousku (zhruba 743 tisíc korun) a Nizozemsku (asi 677 tisíc korun).

Analytička Giulia De Lazzariová z Mezinárodní organizace práce vidí souvislost s produktivitou. „V zemích s rozvinutým technologickým či finančním sektorem mohou tamní firmy vyplácet vyšší mzdy než tam, kde stále dominuje třeba zemědělství,“ uzavřela pro Euronews.

