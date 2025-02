Americká cla by odneslo hlavně Německo. A s ním i Česko, říkají analytici

Analytici ČSOB ve středu uvedli, že určitá změna od nástupu Trumpa do funkce amerického prezidenta už nastala. Ekonomové se ale domnívají, že k plošným clům vůči celému světu Trump nepřistoupí. V ohrožení má být hlavně Čína, Evropská unie nebo Mexiko.

„Americká ekonomika po lednové inaugurace šlape podobně jako před ní. Data, která z USA v posledních dnech přicházejí, jsou veskrze pozitivní. Nálada mezi tamními podnikateli je rostoucí a první pocity z Donalda Trumpa jsou z tohoto pohledu víceméně pozitivní. Americká ekonomika se zároveň veze na silné spotřeba a stoupajících investicích. Důvodem je i boom umělé inteligence,“ domnívá se analytik Jan Čermák.

Německo v krizi

Nepříliš ideální nálada ale naopak panuje v sousedním Německu, které je s Českou republikou dlouhodobě hospodářsky spjaté. Německo se blíží k předčasným volbám, které rozhodnou o dalším nejen ekonomickém postupu této země. Favoritem je CDU/CSU. Uskupení ale bude k sobě nejspíš potřebovat koaličního partnera.

„Německo je už nyní velmi ekonomicky oslabené. Pokud americká cla vůči Německu opravdu přijdou, bude to znamenat velký problém. Už nyní tamní hospodářství neroste. Zvláště průmysl na tom není dobře. Země bojuje s obrovskými strukturální problémy i drahými energiemi,“ říká ekonom ČSOB Dominik Rusinko.

Vývoj v Německu sledují politici i spousta českých firem. V případě tuzemského hospodářství ekonomové ČSOB zatím počítají s tím, že hospodářský růst za celý rok 2025 dosáhne na hranici 2,2 procenta. Proti Německu se České republice zatím daří lépe, ve srovnání s předešlými roky se očekává i růst spotřeby. Pokud by ale americká cla skutečně přišla, snížil by se tento odhad o 0,5 až 0,7 procentního bodu.

Sazby v USA se nezmění, v eurozóně budou klesat

Velkou otázkou do dalších měsíců je podle ekonomů ČSOB také měnová politika v USA, eurozóně i České republice. Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš říká, že pokrok ve snižování inflace v USA se víceméně zastavil. Inflace se tam nyní pohybuje lehce pod 3 procenty a příliš to nevypadá, že by měla v příštích měsících padat blíže ke dvojce.

„I proto americká centrální banka razí vyčkávací strategii. Úrokové sazby v USA na současné úrovni nějakou dobu zůstanou. Velkou otázkou je ale samozřejmě již zmíněná americká celní politika. Pokud by Trump se cly skutečně zasáhl řadu států, je otázkou, jak američtí centrální bankéři zareagují,“ doplňuje Jan Bureš.

Na rozdíl od americké centrální banky ale analytici počítají s tím, že sazby bude snižovat Evropská centrální banka. Ty jsou nyní stanovené na 2,75 procentech a v dalších měsících se v průběhu léta se nejspíše propadnou až na 2 procenta.

„ECB se nyní bude nejspíš zaměřovat hlavně na podporu hospodářského růstu, který je a nejspíš také bude i nadále problematický. Pokud by přišla vyšší cla ze strany Spojených států, bude ECB pravděpodobně reagovat ještě rychlejším uvolňováním měnové politiky a v takovém případě bychom se mohli dostat i pod zmíněná 2 procenta. V České republice budou oproti eurozóně sazby o něco vyšší. Očekávám, že ČNB by měla udržovat sazby kolem 3,5 procenta,“ uzavírá Dominik Rusinko.