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Američanům se Vánoce prodraží. Kvůli clům klesá dovoz sportovních potřeb i videoher

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  11:45

Prodejna řetězce Dick’s Sporting Goods ve městě Hickory v Severní Karolíně. Američanům se nákup sportovního vybavení prodraží. (20. srpna 2018) | foto: Profimedia.cz

Cla zvyšují ceny vánočních dárků v USA a omezují jejich dostupnost. Uvedl to ekonom Cullen Hendrix z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii (PIIE). Podle něj se nižší cla zatím nepromítla do cen v obchodech, dovozci nejprve prodávali zásoby nakoupené před zavedením cel. Maloobchodní ceny v USA rostou rychle, ale při poklesu nákladů klesají pomalu, pokud vůbec.

Dovoz hudebních nástrojů do USA už v loňské vánoční sezoně klesl meziročně o 24 procent, sportovního vybavení a výtvarných potřeb o 17 procent. „Ceny těchto výrobků rostou i letos, přestože se dovozní cla částečně snížila,“ uvedl Hendrix.

Problém podle Hendrixe budou mít především rodiče potomků, kteří sportují, věnují se umění či hudbě nebo hrají videohry. Efektivní celní sazba na sportovní vybavení dosahovala v období do letošního srpna 17,2 procenta, u tužek a pastelek 16,1 procenta a u hudebních nástrojů 14,1 procenta.

Ve vánoční sezoně loňského roku přitom vzrostla na 27,7, 26,6 a 21,2 procenta. Před návratem prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu a zavedením rozsáhlých celních opatření se efektivní celní sazba pohybovala kolem pěti procent, zdůraznil Hendrix.1

Trumpova globální cla mají dohru. USA na nich vrátily přes 80 miliard dolarů

Podle Hendrixe se nižší cla zatím nepromítla do cen v obchodech, dovozci nejprve prodávali zásoby nakoupené před zavedením cel. Maloobchodní ceny podle ekonoma zpravidla rostou rychle, ale při poklesu nákladů klesají pomalu, pokud vůbec. Hudební nástroje od roku 2024 zdražily o 9,1 procenta, zatímco ceny základního zboží vzrostly ve stejném období o 2,3 procenta.

Americká výroba se nekoná

Ceny se týkají také herních konzolí. Jejich dovozní sazba vzrostla z nuly v roce 2024 na 19,7 procenta o rok později. Dovoz ve vánoční sezoně 2025 klesl meziročně o třetinu a do letošního srpna byl deset procent pod úrovní roku 2024. Ceny konzolí značek Sony, Microsoft a Nintendo přitom opakovaně rostly.

Hendrix upozorňuje, že cla zatěžují také školy a nízkopříjmové rodiny, které mohou kvůli vyšším cenám dětem hůře zajišťovat přístup ke sportu, hudbě a výtvarným činnostem. Ochranná opatření podle něj navíc nepřinesla očekávané oživení americké výroby. Levné dovážené vybavení totiž často slouží jako vstupní brána k pozdějšímu nákupu dražších výrobků domácích producentů.

V srpnu 2025 federální odvolací soud rozhodl, že většina cel zavedených prezidentem Trumpem je nezákonná a že šéf Bílého domu překročil své pravomoci. Soud ale povolil jejich výběr do 14. října, aby administrativa mohla podat odvolání k nejvyššímu soudu.

Soud rozhodl, že Trumpova nejnovější cla jsou nezákonná. Částečně je zablokoval

Nejvyšší soud 20. února 2026 potvrdil, že Trump překročil pravomoci, když plošná globální cla zavedl podle zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Podle soudu se totiž jmenovaný zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje. Pravomoc zavádět cla má podle ústavy Kongres.

Trump rozhodnutí soudu označil za hluboké zklamání a oznámil nová desetiprocentní cla na základě jiného zákona z roku 1974. V květnu 2026 americký Soud pro mezinárodní obchod rozhodl, že tato nová desetiprocentní cla jsou nezákonná. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a stát Washington.

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