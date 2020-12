Lihovar bude prodávat gin v papírové lahvi. Lidé to chtějí, tvrdí průzkum

Lahve by měla vyrábět britská společnost Frugalpac, která sídlí v Suffolku. Firma, která v minulosti už spolupracovala na výrobě obalů pro destilérky v Japonsku, Spojených státech, Španělsku, Austrálii, Itálii či Francii, se momentálně spojila s britskou Silent Pool Distillers a společně pracují na nové papírové lahvi na gin. Podle britského zpravodajského webu The Guardian by se nová lahev měla objevit na začátku roku 2021.

Nové papírové lahve, které by měly být šetrné k životnímu prostředí, by měly být především alternativou ke klasickým skleněným lahvím, ve kterých se alkohol běžně prodává. Ačkoliv se totiž sklo dá recyklovat, jeho výroba vyžaduje velkou spotřeba uhlíku. Papírová lahev je totiž nejen až pětkrát lehčí, ale její uhlíková stopa je zhruba šestkrát nižší než je tomu u skleněné.

Podle nového průzkumu, který společnost Frugalpac provedla, by si zhruba dvě třetiny britských spotřebitelů koupilo víno v papírovém obalu. Průzkum společnosti Survation pak ukazuje, že 63 procent konzumentů by si svůj oblíbený alkohol pořídilo i v novém balení, zásadně proti by pak bylo 14 procent.

„Je vidět, že lidé více přemýšlí o udržitelnosti a chtějí nové inovativní obaly, které budou k životnímu prostředí šetrné. Je to stejné jako se šroubovacími víčky u vína. Zatímco pár let zpátky všichni experti nad uzávěry, které nebyly korkové, ohrnovali nos, dnes jsou už normou. A já si myslím, že to samé se stane s papírovými obaly na alkohol,“ říká šéf Frugalpacu Malcolm Waugh.



Alkoholu v papírových obalech v poslední době přibývá. Kromě očekávaného ginu v papíru se v minulém roce podobným směrem vydal i dánský pivovar Carlsberg, který začal v papírovém obalu prodávat pivo. Letos v létě zavedení papírových obalů ohlásila i společnost Diageo, která chce udržitelně prodávat whiskey Johnnie Walker.