Eight Sleep spoléhá na to, že si jejich prostěradlo zvané Pod nové zákazníky najde. Spoléhá především na rostoucí zájem zákazníků o zdraví a dlouhověkost, který by mohl přimět více lidí investovat do kvalitního spánku.
„Naší cílovou skupinou je stále někdo, kdo utratí 3 000 dolarů za hi-tech zařízení pro lepší spánek. Ale zároveň jde o běžné lidi – lékaře, tanečníky, učitele,“ uvedla spoluzakladatelka a viceprezidentka firmy Alexandra Zatarainová pro Wall Street Journal. „Budeme dál vyvíjet inovace, které nám umožní dostat se do více domácností.“
Pod je na matraci připojený k malému technologickému „hubu“, který zajišťuje chlazení a vyhřívání, sleduje spánek a zdravotní údaje a umožňuje vibrační či tepelné buzení. Nejnovější model prostěradla stojí až 5 099 dolarů (107 tisíc korun) za potah na king size matraci a nabízí funkce jako reproduktory či nastavitelnou výšku.
Cena ovšem nezahrnuje povinné roční předplatné aplikace (až 399 dolarů). Volitelné příslušenství zahrnuje například přikrývku za tisíc dolarů.
Bude i AI asistent
Marketing firmy se zaměřuje na zákazníky z různých profesí, životních stylů a prostředí. Více spolupracuje také se zdravotně orientovanými influencery na sociálních sítích. Letos poprvé začala inzerovat i v televizi, aby oslovila širší publikum.
Část peněz z posledního kola financování strartup Eight Sleep využije na vývoj AI asistenta, který bude interpretovat biometrická data uživatelů, během spánku automaticky nastavovat teplotu, výšku matrace, zvuk či další parametry prostředí a po probuzení nabízet zdravotní a životní doporučení.
Další peníze půjdou na expanzi do Číny a na snahu prosadit Pod jako zdravotnický prostředek na předpis hrazený pojišťovnami. Firma doufá, že její produkty budou využívány při léčbě spánkové apnoe. Minulý měsíc například představila funkci rychlého ochlazení, která má pomoci při návalech horka v menopauze. Podle firmy už běží proces schvalování americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).
Firma odmítla zveřejnit tržby, uvedla však, že prodeje Podu od roku 2019 překročily 500 milionů dolarů a podle spoluzakladatele a výkonného ředitele Mattea Franceschettiho vykazuje zisková čtvrtletí po většinu posledních dvou let.
Dosud Eight Sleep prodával své produkty přímo online, ale během příštího roku plánuje otevřít vlastní showroomy v regionech, kde je povědomí o značce už vysoké, uvedla Zatarainová.
„Zjišťujeme, že lidé by si produkt rádi před nákupem vyzkoušeli,“ dodala pro Wall Street Journal. „Pravděpodobně bychom mohli prodeje ještě více urychlit, kdybychom jim tu možnost dali.“