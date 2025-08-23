Prostěradlo za sto tisíc uspí, probudí i zahraje. Má ho doma Musk i Zuckerberg

Autor:
  17:00
Americký startup Eight Sleep získal od investorů dalších sto milionů dolarů na rozvoj svého hi-tech ložního prádla. Se svým chytrým prostěradlem, které během spánku měří životní funkce, chce zamířit do kamenných prodejen a nově oslovit i běžné zákazníky. Až dosud si ho totiž kupovali hlavně technologičtí nadšenci, mezi nimi třeba Elon Musk či Mark Zuckerberg.
Základní produkt firmy, tzv. Pod, je potah na matraci připojený k „hubu“ ve...

Základní produkt firmy, tzv. Pod, je potah na matraci připojený k „hubu“ ve tvaru routeru, který zajišťuje chlazení a vyhřívání, sleduje spánek a zdravotní údaje a umožňuje vibrační či tepelné buzení. (20. srpna 2025) | foto: Eight Sleep

Nejnovější model stojí až 5 099 dolarů za prostěradlo na king size matraci....
Základní produkt firmy Eight Sleep, tzv. Pod, je prostěradlo připojené k...
Firma Eight Sleep nabízí chytré prostěradlo, které mimo jiné monitoruje...
Základní produkt firmy Eight Sleep, tzv. Pod, je prostěradlo připojené k...
5 fotografií

Eight Sleep spoléhá na to, že si jejich prostěradlo zvané Pod nové zákazníky najde. Spoléhá především na rostoucí zájem zákazníků o zdraví a dlouhověkost, který by mohl přimět více lidí investovat do kvalitního spánku.

„Naší cílovou skupinou je stále někdo, kdo utratí 3 000 dolarů za hi-tech zařízení pro lepší spánek. Ale zároveň jde o běžné lidi – lékaře, tanečníky, učitele,“ uvedla spoluzakladatelka a viceprezidentka firmy Alexandra Zatarainová pro Wall Street Journal. „Budeme dál vyvíjet inovace, které nám umožní dostat se do více domácností.“

Ryba jménem Wanda. Startup vytvořil hybridní maso tuňáka, rozdíl pozná málokdo

Pod je na matraci připojený k malému technologickému „hubu“, který zajišťuje chlazení a vyhřívání, sleduje spánek a zdravotní údaje a umožňuje vibrační či tepelné buzení. Nejnovější model prostěradla stojí až 5 099 dolarů (107 tisíc korun) za potah na king size matraci a nabízí funkce jako reproduktory či nastavitelnou výšku.

Cena ovšem nezahrnuje povinné roční předplatné aplikace (až 399 dolarů). Volitelné příslušenství zahrnuje například přikrývku za tisíc dolarů.

Bude i AI asistent

Marketing firmy se zaměřuje na zákazníky z různých profesí, životních stylů a prostředí. Více spolupracuje také se zdravotně orientovanými influencery na sociálních sítích. Letos poprvé začala inzerovat i v televizi, aby oslovila širší publikum.

Část peněz z posledního kola financování strartup Eight Sleep využije na vývoj AI asistenta, který bude interpretovat biometrická data uživatelů, během spánku automaticky nastavovat teplotu, výšku matrace, zvuk či další parametry prostředí a po probuzení nabízet zdravotní a životní doporučení.

Naše seznamka sex nenabízí. Jde o zážitky a hledání parťáka, říkají tvůrci

Další peníze půjdou na expanzi do Číny a na snahu prosadit Pod jako zdravotnický prostředek na předpis hrazený pojišťovnami. Firma doufá, že její produkty budou využívány při léčbě spánkové apnoe. Minulý měsíc například představila funkci rychlého ochlazení, která má pomoci při návalech horka v menopauze. Podle firmy už běží proces schvalování americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Firma odmítla zveřejnit tržby, uvedla však, že prodeje Podu od roku 2019 překročily 500 milionů dolarů a podle spoluzakladatele a výkonného ředitele Mattea Franceschettiho vykazuje zisková čtvrtletí po většinu posledních dvou let.

Kečup nebo mýdlo v hliníkové plechovce? Startup se snaží změnit svět obalů

Dosud Eight Sleep prodával své produkty přímo online, ale během příštího roku plánuje otevřít vlastní showroomy v regionech, kde je povědomí o značce už vysoké, uvedla Zatarainová.

„Zjišťujeme, že lidé by si produkt rádi před nákupem vyzkoušeli,“ dodala pro Wall Street Journal. „Pravděpodobně bychom mohli prodeje ještě více urychlit, kdybychom jim tu možnost dali.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Prostěradlo za sto tisíc uspí, probudí i zahraje. Má ho doma Musk i Zuckerberg

Americký startup Eight Sleep získal od investorů dalších sto milionů dolarů na rozvoj svého hi-tech ložního prádla. Se svým chytrým prostěradlem, které během spánku měří životní funkce, chce zamířit...

23. srpna 2025

Zloděj začne tápat v mlze. MOL testuje inovativní ochranu proti lupičům benzinek

Společnost MOL Česká republika začala nasazovat na svých čerpacích stanicích bezpečnostní systém Fog Cannon. Ten během několika sekund zaplní prostor hustým oparem a znemožní pachateli další pohyb....

23. srpna 2025

Cena za výkup obilovin v Česku je teď stejná jako po pádu komunismu

Cena za výkup obilovin v Česku je podle agrární komory momentálně na stejné úrovni jako na začátku 90. let minulého století. Tuna stojí 4000 až 4500 korun. Znamená to, že z ceny za kilogram chleba...

23. srpna 2025  13:01

Mladí Kanaďané nemohou sehnat práci. Je jí málo a místa jim berou starší

Kanada zažívá nejvyšší úroveň nezaměstnanosti mladých lidí od 90. let. Absolventi mají problém najít práci a často končí na pozicích, které neodpovídají jejich vzdělání. Odborníci tvrdí, že důsledky...

23. srpna 2025

Chtěli dotace, museli dát podíl. Trump si vymohl u výrobce čipů Intel 10 procent

Vláda Spojených států získala desetiprocentní podíl v americkém výrobci čipů Intel. Oznámili to americký prezident Donald Trump a ministr obchodu Howard Lutnick. Společnost Intel uvedla, že výměnou...

23. srpna 2025  11:03

Jak crocsy dobyly Čínu. Cestičku ke vkusu zákazníků si poctivě vyšlapaly

Čína v minulosti představovala jen nepatrný zlomek prodejů společnosti Crocs. Nyní se stala druhým největším trhem této značky hned po USA. Tento měsíc společnost oznámila, že tržby v posledním...

23. srpna 2025

Ekologie i zájmy místních. Jižní Evropa stojí na prahu turistických změn

V oblíbených turistických oblastech v jižní Evropě, jako jsou například Baleárské ostrovy, kvůli turismu dochází k rostoucímu tlaku na místní infrastrukturu i přírodní zdroje. Masový turismus mimo...

23. srpna 2025

Přetahovaná o cestující do exotiky pokračuje. Last Minute se může vyplatit

Premium

Velké cestovní kanceláře se i letos chystají podstoupit přetahovanou o movitější zákazníky směřující do exotiky. Loni přitom rozšiřování nabídky z cílem ukousnout si větší kus koláče ze zájezdů k...

23. srpna 2025

Školní výbava ze zastavárny. I to je realita mnoha amerických rodin

Obavy z důsledků cel se promítají i amerického sektoru se školními potřebami. Rodiny tak připravují své děti na návrat do školních lavic proti minulým rokům o něco dřív i kvůli rostoucím cenám...

22. srpna 2025

Podvolí se centrální banka Trumpovi? Šéf Powell naznačil snížení úrokových sazeb

Předseda Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil v pátek možné snížení úrokových sazeb na příštím měnovém zasedání v září. K tomu, že to opravdu udělá, se však v projevu...

22. srpna 2025  19:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Další důvod k vzteku na Rusy. Ázerbájdžán je viní, že Kaspické moře vysychá

Rychlý pokles hladiny Kaspického moře výrazně komplikuje lodní dopravu včetně přepravy ropy a ohrožuje populace některých vodních živočichů, jako jsou tuleni. Tvrdí to ázerbájdžánští představitelé,...

22. srpna 2025

Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Americký prezident Donald Trump údajně od svého nástupu do úřadu v lednu investoval 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) do dluhopisů. Vložil je prostřednictvím smíšené sázky na dluhy velkých...

22. srpna 2025  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.