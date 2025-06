Podle egyptských představitelů se turisté mohou těšit na moderní zázemí i nový systém dopravy. Minulostí mají být i dotěrní prodejci, píše agentura Bloomberg.

Oficiální spuštění egyptského projektu je plánováno na 3. července. Přibyly luxusní restaurace, moderní toalety, stylové kavárny, oficiální obchody se suvenýry i nové klimatizované haly s expozicemi. Nevyžádané služby a pochybné stánky mají být minulostí. Mezi velké novinky se řadí také úplný zákaz vjezdu aut do areálu. K pyramidám se turisté budou přesouvat ekologickými autobusy.

Za projektem stojí egyptská vláda a společnost Orascom Pyramids Entertainment (OPE), která patří miliardáři Naguibu Sawirisovi. Tato firma bude areál provozovat v dalších 11 letech. Příjmy z prodeje běžných vstupenek zůstanou výlučně v rukách egyptského státu, soukromé společnosti zůstanou příjmy ze sponzoringu, komerčních pronájmů i exkluzivních prohlídek pyramid.

Konečně důstojný náhled do historie?

Mezi restauracemi budí největší pozornost podnik Khufu’s s terasou s výhledem na stejnojmennou pyramidu, který se podle prestižního žebříčku World’s 50 Best zařadil mezi nejlepší podniky Blízkého východu a severní Afriky.

První návštěvníci vnímají změny pozitivně. „Před patnácti lety to byl stres. Teď to tu ale vypadá, jak by to u světové památky vypadat mělo,“ uvedla pro Bloomberg Mariam Al-Goharyová, Kanaďanka egyptského původu, která se k egyptským pyramidám vrátila poprvé od roku 2010.

Minulostí jsou také neobytní nabízeči projížděk na koních a velbloudech, kteří často turistům účtovali přemrštěné sumy a nevyhýbali se ani nátlakovým praktikám. Tito prodejci byli přesunuti do oddělené části areálu a egyptské úřady zároveň pracují na neustálém zpřísňování pravidel pro jejich fungování.

Řada turistů má velké očekávání také od nového Velkého egyptského muzea. Jeho výstavba vyšla na více než miliardu amerických dolarů (asi 23 miliard korun) a od samotných pyramid se nachází necelý jeden kilometr. V dalších letech se má spolu s pyramidami jednat o páteř celého egyptského turismu. Má jít o klíč, který přispěje ke vnímání Egypta jako destinace, kde se historie potkává s komfortem současnosti.

Do budoucna má Egypt velké cíle

Ačkoliv jsou egyptské pyramidy v Gíze dlouhodobě z turistického pohledu velmi lákavé, loni je navštívilo jen 2,5 milionu lidí. Z toho polovina z nich byli Egypťané. „Je nepřijatelné, že světově nejvýznamnější památku ročně přiláká tak málo turistů,“ říká předseda správní rady OPE, kterým je Amr Gazarin.

Třeba Řím je mezi cestovali mnohem populárnější. Jen Koloseum v roce 2023 navštívilo přes 12 milionů lidí. Egyptská vláda proto chce, aby se počet turistů v celé zemi v dalších deseti letech zdvojnásobil na 30 milionu lidí za rok. Tím by se Egypt mohl přiblížit třeba i Řecku. Data z letošního roku ukazují, že tento cíl není nereálný. V dubnu se počet návštěvníků Egypta v meziročním srovnání zvýšil o 24 procent, uzavírá Bloomberg.