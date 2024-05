ECB se chystá pokutovat některé evropské banky. Selhaly v oblasti klimatu

Agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje informovala o tom, že pokuty momentálně hrozí až čtyřem bankám v eurozóně za nedodržení lhůt, které byly stanovené pro posouzení expozice vůči klimatickým rizikům. O výše peněžité sankce vedení ECB ještě diskutuje, konečná částka prozatím tedy není stanovena.

Evropská centrální banka v minulosti opakovaně varovala, že banky nedělají dost pro to, aby se připravily na dopady extrémních výkyvů počasí na hodnotu svých aktiv. Podobně je to také s riziky, že klienti s velkou uhlíkovou stopou jednoduše zkrachují. Dohledový orgán ECB ale také v minulosti uvedl, že původně sankce hrozily dokonce 18 bankovním domům v eurozóně. Z toho plyne, že tlak ECB postupně nese své ovoce, a to i přes nelibost některých bank.

Unijní přísnost je totiž v přesném kontrastu s tím, co zažívají banky ve Spojených státech amerických. Tlak tamního Federálního rezervního systému je proti Evropské centrální bance mnohem nižší, což se bankovním domům samozřejmě nelíbí. Varují, že se v porovnání s americkými konkurenty mohou poměrně jednoduše dostat do nevýhody.

Evropské předpisy vyžadují, aby banky vyhodnocovaly, zda jsou nebo budou vystaveny významným rizikům, a aby to zohlednily ve svých kapitálových rezervách. ECB uvedla, že věřitelé obvykle musí pochopit všechny relevantní faktory klimatických a environmentálních rizik a jejich vliv.

Pokuty dosud nebyly obvyklé

Agentura Bloomberg napsala, že uložení pokuty je vzhledem k rozsahu a váze provinění poměrně neobvykle tvrdým krokem. Pokuty každým dnem narůstají a mohou se vyšplhat až na úroveň 5 procent průměrných denních příjmů dané banky. V praxi by to pro společnost s ročním obratem 100 miliard eur (asi 2,4 miliardy korun) v nejpřísnějším scénáři znamenalo denní pokutu ve výši až 1,4 milionu eur (asi 35 milionů korun). Skutečné sankce by ale mohly být nižší.

Podle zdrojů agentury Bloomberg budou pokutované banky čelit denním sankcím až do chvíle, kdy se jim podaří nedostatky zcela odstranit. Do úvahy ale mají být vzaty také polehčující okolnosti, díky kterým by některé peněžité sankce mohly být dokonce zrušeny.

Evropská centrální banka dohlíží v eurozóně na více než 100 bank. Její mluvčí se k problematice možných pokut odmítla vyjádřit. Je tedy možné, že peněžitá pokuta by mohla být do značné míry pouze symbolická. Mezi jednotlivými sankcionovanými bankovními domy se ale může i citelně lišit, a to v návaznosti na rozsah provinění.

Jeden z členů Výkonné rady ECB Frank Elderson ale v minulosti projevil jen velmi malou ochotu zpomalit evropské úsilí v oblasti klimatu. Ve svém blogovém příspěvku z 8. května napsal, že znalost rizik je předpokladem pro to, aby se následně mohly řešit.