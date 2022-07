Zvýšení sazeb v eurozóně se blíží. ECB má oznámit plán i pro jižní křídlo

Zcela vyloučeno ale není ani zvýšení o půl procenta, zejména s ohledem na slabé euro. „Více než 25 bazických bodů by trhy v současné situaci vnímaly jako velmi jestřábí signál,“ upozornil Martin Wolburg, hlavní ekonom Generali Investments.

Oslabování společné evropské měny představuje pro ECB problém. Euro poprvé po dvaceti letech ztratilo v polovině července svou převahu nad dolarem a oscilovalo kolem parity, pod kterou nakonec i kleslo. Slábnutí měny ještě zhoršuje inflaci, která je již nyní v EU výrazně nad jejím dvouprocentním cílem.

Kroky na podporu eura jsou však považovány za nepravděpodobné. „Vědí, že dostat se do této smyčky, kdy se snažíte podpořit svou měnu prostřednictvím opatření centrální banky, je docela nebezpečné, protože musíte zpřísňovat příliš, což poškodí ekonomiku i měnu,“ řekl Andrew Mulliner ze společnosti Janus Henderson.

Vyhlížení recese

Čtvrteční zasedání se shoduje s termínem ukončení roční údržby největšího plynovodu, kterým proudí ruský plyn do Německa. V této souvislosti vrostly obavy, že by Rusko mohlo přerušit dodávky plynu, což by možné recesi v Evropské unii dalo ještě reálnější obrysy. Evropská komise nyní očekává, že ekonomika eurozóny v příštím roce poroste o 1,4 procenta oproti předchozímu odhadu ve výši 2,3 procenta.

Další soubor ekonomických prognóz ECB má být zveřejněn v září, nejsou ale žádné pochybnosti, že šéfka centrální banky Christine Lagardeová bude dotázána na svá očekávání ohledně tohoto výhledu již nyní.

Plán na záchranu jižního křídla

Na svém zasedání má centrální banka také oznámit mechanismus, který by měl pomoci zmírnit rozdíly ve výnosech státních dluhopisů v jednotlivých ekonomikách eurozóny. Tyto rozdíly totiž způsobují problémy vysoce zadluženému jižnímu křídlu EU.

Růst výnosů dluhopisů pro tyto země znamená náklady navíc, které si nemohou dovolit. Ekonomové tak upozorňují, že tento nynější fenomén může citelně ohrozit i finanční stabilitu. Špatnou zprávou je z tohoto pohledu i čerstvá politická krize v Itálii, která zvyšuje tlak na cenu italských půjček.

Co dál?

Otazník visí nad tím, jak bude ECB pokračovat se zvyšováním sazeb. Minulý měsíc se totiž mluvilo o tom, že by ECB mohla sazby zvýšit také v září. Vzhledem k rostoucím obavám z přerušení dodávek plynu a tím pádem i zvýšené hrozbě recese, může ECB ve zvyšování sazeb brzdit.

Peněžní trhy už proto začaly mírnit očekávání ohledně rozsahu zpřísnění měnové politiky ECB. Analytici říkají, že příležitost ECB ke zvýšení sazeb možná zmizí dříve, než se čekalo. „Slabší ekonomický výhled ovlivní cestu zpřísňování ECB,“ řekl Wolburg z Generali Investments.