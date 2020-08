Trh práce má zpoždění. Eurozónu čeká lavina propouštění, varuje ECB

„Ve chvíli, kdy porovnáváme skutečný a očekávaný pokles zaměstnanosti a příjmů, a to při zvážení faktorů preventivního spoření domácností a výdajů spotřebitelů, naznačují průzkumy, že ukazatel zaměstnanosti zaostává za ukazatelem produkce,“ cituje hlavního ekonoma Evropské centrální banky (ECB) Philipa Lana The Financial Times.



ECB ve čtvrtek zveřejnila záznam z červnového jednání své generální rady. „Přezkum finančního, hospodářského a měnového vývoje a politických možností“ je však plný nejistot. ECB přiznává, že víc bude vědět na podzim, tedy ve chvíli, kdy se mnohé evropské programy nejen na podporu zaměstnanosti vypnou, pomyslný finanční polštář zmizí a trh práce zakusí koronavirovou pandemii na vlastní kůži.



Jenže právě takové situace se představitelé centrální banky obávají. Zatímco ekonomika směřuje k „novým normálům“, počty nezaměstnaných mohou na podzim strmě růst. ECB zmiňuje i možnost, že zapůsobí tak zvaný efekt hystereze, při kterém by se trh práce nedařilo posílit ani ve chvíli, kdy by se celkový stav ekonomiky zlepšoval. Banka rovněž přehodnotila své výhledy ohledně trhu práce. Nyní počítá i s tím, že vrchol nezaměstnanosti přijde až v roce 2021.

Během tří měsíců do června klesl počet zaměstnaných lidí v eurozóně o 2,8 procent. To je největší pokles od roku 1995, kdy se tento údaj začal zaznamenávat. O práci během čtvrt roku přišlo 4,5 milionu lidí. Situace je ale, třeba na rozdíl od Spojených států, více méně stabilizovaná. Data ukazují, že nezaměstnanost v eurozóně byla v červnu na 7,8 procenta. Ve srovnání s květnem se počet lidí bez práce zvedl o 203 tisíc lidí.

Čelem vzad

„Nejistota ohledně ekonomického výhledu a pandemie udržuje centrální banku ve stavu pohotovosti,“ komentuje celou situaci Carsten Brzeski, ekonom ING Banky ve Frankfurtu pro Wall Street Journal. Důvodem je i opětovný nárůst případů koronaviru či očekávaný příchod chřipkové sezony, který celý proces monitorování nákazy ztíží.

„Další nárůst případu přenosu koronaviru vedl v řadě hlavních ekonomik k zastavení nebo zvrácení plánů opětovného otevření byznysu. Tím utrpěla poptávka po vývozu do eurozóny,“ míní již výše citovaný Lane. Podobně to vidí i stratég jedné z enkláv nadnárodní soukromé banky Pictet Group Frederik Ducrozet.

„Co se dnes děje – s opětovným nárůstem případu nákazy koronavirem se v mnoha zemích opět zavádí karantény – je znepokojující a bude to předmětem rozpravy na zasedání rady ECB v září,“ říká Ducrozet.

Ekonomika eurozóny má za sebou nejhorší propad v historii. Během druhého kvartálu klesla o dvanáct procent. Ve třetím kvartálu se počítá s jejím opětovným nárůstem. Avšak podle Phillipa Lana bude trvat podstatně delší dobu, než se ekonomika z pandemického šoku uzdraví.

Utratit to všechno

Zveřejněný dokument ze setkání členů generální rady ECB přinesl i pozitivní zprávy. Představitelé například zůstávají optimističtí, co se týče spotřeby domácností. Věří zkrátka, že lidé začnou na podzim utrácet to, co si během uzavření ekonomik naspořili. Velkou naději rovněž vkládají v záchranný fond Evropské unie v hodnotě 750 miliard eur, který má evropskou ekonomiku nakopnout.

Na začátku června představila ECB rozšířený program nákupu dluhopisů ve výši 1,35 bilionů eur (36 bilionů korun). Na červencovém zasedání nicméně od některých členů vlády zaznělo, že by banka neměla automaticky směřovat k situaci, kdy celý bilionový balíček utratí. Pokud se ekonomika bude zotavovat rychle, částka by podle nich měla spíš sloužit jako strop než jako cíl. „Konstatovali jsme, že nás některá nová data příjemně překvapila. (...) Proto je možné, že balíček nebude použit celý,“ uvádí banka.

Podle The Financial Times ale mnoho analytiků věří, že ECB spíš velikost balíčku navýší, než že by se vyhnula situaci, kdy ho vyčerpá celý. Zdůrazňují, že během léta počet nakažených opět rostl a ekonomickou situaci v eurozóně tak mohou čekat další problémy. Většina představitelů ECB se navíc shodla na tom, že pokud nedojde k nějakým překvapivým pohybům inflace, utratí ECB za nákup aktiv celou částku.