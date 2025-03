Evropská centrální banka snížila základní úroky o čtvrt bodu, chce podpořit růst

Snižováním úroků se ECB snaží podpořit hospodářský růst v eurozóně. Zároveň však mohou nižší sazby oživit jen nedávno zkrocenou inflaci.

„Evropská centrální banka dává jasně najevo, že inflace v Evropě je pod kontrolou. Ušli jsme dlouhou cestu od téměř dvouciferné inflace a i když mzdy stále dohánějí ztráty, nedávný nárůst inflace ve službách je pravděpodobně jen dočasný,“ řekl agentuře Reuters Michael Field, investiční stratég společnosti Morningstar, podle kterého by úrokové sazby mohly letos klesnout až na dvě procenta.

Hlavní ekonomka společnosti KPMG Yael Selfinová ovšem upozorňuje, že rozhodnutí o snížení sazeb přichází uprostřed výrazného nárůstu ekonomické nejistoty, což by mohlo představovat inflační riziko.

„Vlády napříč Evropou signalizovaly záměr uvolnit fiskální politiku, přičemž Německo oznámilo rozsáhlý výdajový balíček na obranu a infrastrukturu. Ačkoli se očekává, že to podpoří hospodářský růst ve střednědobém horizontu, mohlo by to zároveň vést k opětovnému nárůstu inflačních tlaků. Vyhlídky na zavedení obchodních cel vůči Evropě a jejím obchodním partnerům navíc riziko růstu inflace ještě zdůrazňují,“ varovala.