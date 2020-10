Digitální euro brzy na obzoru? ECB zrychluje práci na své kryptoměně

15:46

Pokud by to bylo potřeba, chce mít Evropská centrální banka (ECB) připravenou digitální měnu. Zaměří se tak na její vydání, uvedla v pátek. Digitální eura by mohla pomoci v případech, kdy lidé přestanou ve velkém používat hotovost, převládnou na trhu zahraniční formy elektronických peněz anebo v případech, kdy budou další způsoby plateb nedostupné.