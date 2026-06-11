ECB se tak stala první z největších centrálních bank světa, která přistoupila ke zvýšení úroků od chvíle, kdy eskalace konfliktu na Blízkém východě z konce února vyvolala krizi na trhu s energiemi.
Ceny ropy prudce vzrostly po uzavření Hormuzského průlivu, který za normálních okolností představuje námořní cestu pro pětinu světové produkce ropy a paliv. Zvýšení sazeb má za cíl zmírnit růst spotřebitelských cen poháněný vyššími náklady na produkty vyrobené z ropy.
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Ropa Brent se ve čtvrtek obchodovala těsně pod 92 dolary za barel, před útokem na Írán to bylo přibližně 73 dolarů. To přispělo v eurozóně k nárůstu inflace na 3,2 procenta. Cíl ECB je dvouprocentní.
Tvůrci politiky ECB však musí také zohlednit dopad vyšších nákladů na úvěry na ekonomiku, která vykazuje pouze průměrný růst. To vedlo analytiky k názoru, že čtvrteční zvýšení sazeb bude jednorázovou záležitostí
Zvýšení referenčních sazeb ovlivňuje úrokové sazby, které banky následně aplikují v celé ekonomice. Vyšší sazby zvyšují náklady na půjčky na nákup zboží a tím se tlumí spotřebitelské výdaje. Vyšší sazby centrální banky mohou zvýšit úrokové náklady na nákup nemovitostí, investice do nových továren i vládní půjčky.