Na začátky nové kariéry před třemi lety vzpomíná Britka Pam Clarková. K aerolinkám se přidala v roce 2003 coby bývalá kadeřnice. O dvacet let později oslavila na palubě své 73. narozeniny a stala se tak nejstarší letuškou v historii společnosti. Dnes pomáhá s propagací rekvalifikačního programu.
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EasyJet spustil prodej levných letenek na příští léto. A radí, jak létat nejlevněji
„Je velmi povzbudivé sledovat, jak se tým našich zaměstnanců rozrůstá. Počet členů posádky starších padesáti let se od roku 2022 zdvojnásobil. Těch, kteří již oslavili šedesáté narozeniny je dokonce čtyřnásobek. Dokazuje to, že pro mnohé je tento typ kariéry stále atraktivní,“ uvedl pro Independent ředitel palubních služeb EasyJetu Michael Brown.
Další kolo náboru v září
EasyJet hledá starší pracovníky, protože mají cenné životní zkušenosti, v krizových situacích dokážou zachovat klid a vůči cestujícím jsou velmi empatičtí. „Jejich přístup oceňují jak naši klienti, tak kolegové. Ve službách se jim daří,“ dodal Brown. Podle něj mezigenerační týmy spolu skvěle fungují. Nové kolo výběrového začíná zase v září.
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Investiční firma Apollo kupuje britské aerolinky easyJet za 5,7 miliardy liber
Náborová kampaň se odehrává v době, kdy má nízkonákladové aerolinky koupit investiční společnost Apollo za 5,7 miliard liber. Konkurenční zájemce Castlelake od nabídky odstoupil.
Leteckou společnost EasyJet založil v roce 1995 Sir Stelios Haji-Ioannou jako levnější alternativu k British Airways. Od té doby se firma rozrostla na jednu z největších nízkonákladových sítí v Evropě. „Podnikatelské záměry Apolla schvaluji, protože chtějí, aby se aerolinkám dařilo. Já a moje rodina ale zůstaneme hlavními akcionáři firmy,“ vyjádřil se Haji-Ioannou.